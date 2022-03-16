Решение премьер-министра России Михаила Мишустина подписать постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

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"Теперь в отдельных частях света будут покупать хлеб вскладчину. Причём поштучно», — поделился своим мнением Артём Л.

Многие пользователи поддержали решение российского правительства, указывая на необходимость заботиться в первую очередь о своём населении, особенно если учитывать, что в мире наметились непростые времена.

«Мудрое решение. Давно бы так во всём поступить. Пока что своё лучше у себя держать, мало ли», — пишет Владимир Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что сейчас следует быть очень осторожным с экспортом чего бы то ни было за рубеж. Как бы так не получилось, что за бугром люди будут сыты, а внутри нашей страны окажутся ни с чем, пишут граждане.

«Правильно! В Европе начинается голод. Наши барыги будут пытаться вывезти товары, чтобы продать их втридорога. Мало кто помнит, что из-за повышения цены на газ закрылись несколько производителей удобрений, а на Белоруссию были наложены санкции. И цена на газ тогда была меньше $1000. Сейчас цена скачет вплоть до $4000, то есть вообще никто не производит удобрения, не отапливают теплицы, и цены на бензин поднялись в два раза на Западе. Это значит, скакнула и логистика. Нам вообще разумно прекратить экспорт продовольствия по всем показателям и готовиться к ограниченным гуманитарным поставкам в дружественные страны», — считает Азат Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Часть людей переживает, что подобные меры могут привести к росту цен в продуктовых магазинах страны.

«Интересно, в результате такого решения цены теперь на внутреннем рынке поднимутся либо же упадут? Пока что не понятно, куда российский экономический блок страну ведёт. Цены всё ещё растут, но не критично. Ждём решительных действий против санкций в интересах народа России!» — написал Владимир Х.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине

Ряд пользователей уверен, что российские власти не бросят свой народ в беде и не позволят случиться катастрофическому росту цен на продовольствие в стране.

«Российский народ ждёт, что правительство, расставшись с Западом, наконец-то займётся национальной экономикой. Все деньги в Россию! Все деньги на повышение благосостояния населения. Бедность в России должна исчезнуть. Причём сложные времена — это не повод для отговорок. Пора властям сделать то, что они обещали», — указывает Николай В.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия навсегда порвала с Западом, а значит, у руководства страны больше нет отговорок, чтобы уровень благосостояния российских граждан рос вверх.

«У российского руководства нет иного выхода, кроме как поддерживать экономический рост нашей страны. Вокруг сплошные враги, готовые вцепиться в горло любому русскому, независимо от того, какое он положение занимает», — поделился своим мнением Никита З.

Напомним, 14 марта на сайте правительства Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.