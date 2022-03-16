Статья «Крах однополярного мира» за авторством главы Чечни Рамзана Кадырова, которая была опубликована в Telegram-канале политика, стала поводом для бурной дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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»Статья хорошая. Без дураков. Кадырову, как крупному политическому деятелю, бдительно смотрящему за тем, что там происходит в исламском мире, да и не только, видно, что геополитические процессы в значительной степени меняют своё направление», — шутит Павел Б.

Многие пользователи с большим интересом ознакомились с написанным главой Чечни текстом, отметив, что в своей статье Кадыров не выдаёт желаемое за действительное, а пытается указать читателю на объективные процессы, происходящие в мире, говорящие о том, что однополярного мира уже по сути нет.

«Статья очень даже интересная. Прочитал с большим интересом. Некоторые моменты важные для себя вынес. Много что, конечно, и так знал, ведь описанные процессы витают в воздухе, но действительно познавательно», — считает Виктор Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Кадыров, как и сама Российская Федерация, являются реальным доказательством того, что Америка сдала позиции, обнажив свою несостоятельность в качестве гегемона.

«Оценке происходящего Кадырова можно доверять, потому что мы действительно являемся свидетелями падения колосса, коим были Соединённые Штаты Америки. Отныне невозможно называть это государство гегемоном. Как минимум уже Россия и Китай открыто продемонстрировали свою независимость от Америки», — указывает Анна Л.

Часть людей отмечает, что факты крушения однополярного мира можно увидеть уже по всему миру.

«Кадыров прав. Не только Россия становится крупным полюсом силы на планете. Есть уже Китай. А также Ближний Восток становится местом притяжения. Турция как раз таки пытается оседлать у себя этот процесс. Индия тоже на месте не сидит. Скоро мы увидим, как Южная Америка начнёт брать своё, отвоёвывая позиции у США. Короче, Кадыров зрит в корень», — поделился своим мнением Павел Н.

Ряд пользователей указывает на то, что глава Чечни пытается объяснить читателям причины, побудившие Россию воспрянуть духом и дать отпор той нацистской нечисти, которая расплодилась на территории Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Надо признать, что Рамзан Ахматович — не только крепкий духом человек, но ещё и политик с государственным мышлением. Умный», — считает Александр М.

«Рамзан Ахматович — молодец! Он пытается открыть глаза всем, кто по какой-то причине не замечает нацистов и бандеровцев на Украине, кто не понимает, что Россия отстаивает и освобождает города от убийц, грабителей и насильников, уничтожающих своих же», — пишет Сюзанна С.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

Нашлись и те, кто уверены, что многим российским политикам следовало бы брать пример с главы Чечни, который объявил личную войну нацизму на Украине.

«Кадыров — глава Чечни, больше патриот России, чем все эти «звёзды», которые свои кости греют в Израиле и Дубаи! Дайте Рамзану возможность, он за два дня Киев возьмёт со своими бойцами», — уверен Джон Д.

Напомним, 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале статью «Крах однополярного мира», в которой поделился своим видением ситуации относительно международных отношений между Россией и Западом, а также высказался по вопросу украинского кризиса.