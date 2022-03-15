Заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что инициативная группа промышленников, бизнесменов и активистов разработала мирный план урегулирования конфликта в Донбассе и провела несколько встреч с представителями украинского лидера Владимира Зеленского, но этот план так и не был реализован, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

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"Где же ты был в 14-м году, чучело?» — вопрошает Maxim G.

Многие пользователи пришли к выводу, что Янукович, несмотря на всё, тем не менее выглядел куда более адекватным и, что важнее, миролюбивым политиком, нежели тот же Зеленский, который превратил Украину в неонацистское государство.

«Ну, он хотя бы мирным путём всё решить хотел, в отличие от Зеленского, который с первого дня своего прихода к власти начал дикую милитаризацию Украины», — отмечает Валерия Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что предательство Януковича и стало причиной прихода к власти на Украине откровенных нацистов и бандеровцев.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«Если бы Янукович решительнее действовал на майдане, которого, к примеру, не допустил Лукашенко, и не сбежал бы из своей страны, то ничего бы не было. Украина оставалась бы самой собой, существовала в качестве независимого субъекта и торговала как с Россией, так и с Европой, повышая благосостояние своего населения. Но в результате мы имеем восемь лет гражданской войны и вынужденное принуждение к миру со стороны России. Всего этого не было бы, не дай Янукович слабины в 2014 году», — считает Мишка С.

Часть людей полагает, что Янукович принял такое участие в урегулировании процессов на Украине, которое не принесло, да и не могло принести желаемого результата.

«Не тебе, Янукович, варианты мирного плана предлагать. Ты свою страну бездарно потерял в 2014 году. Как раз жидко обделавшись с мирным планом, втюханным тебе Западом. И теперь что-то там пытаешься тяфкать? Почему не приехал в ДНР и ЛНР, почему не поддержал? Молчал бы уж и не отсвечивал. Россия сама принудит Украину к миру и восстановит справедливость, которой ты лишил свой народ восемь лет назад», — обращается Татьяна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Янукович на протяжении восьми лет мог оказать Донбассу реальную помощь, хотя бы просто приехав в Донецкую или Луганскую Народные Республики, показав тем самым, что именно эта часть некогда единой Украины имеет легитимное право на существование.

«Я бы на месте российского руководства вообще попросил бы Януковича сидеть тихо и не отсвечивать. К этому экс-президенту не только у бандеровской части Украины отношение негативное. В ДНР и ЛНР его тоже не жалуют. Этот трус мог бы приехать в Донецк и Луганск, чтобы воевать за свободу украинского народа, который за него голосовал. Но он всё бездарно слил нацистам, а сам спрятался в Ростовской области. Бог ему судья, но лучше не показывайте эту морду народу», — пишет Александр С.

VYACHESLAV ABROSKIN Украинская бронетехника в Донбассе

Нашлись и те, кто убежден, что Янукович навсегда останется в истории как президент-предатель, последствия деятельности которого пришлось «разгребать» Российской Федерации.

«Президентом современной Украины будет Владимир Путин, потому что это президент Российской Федерации — страны, которая не побоялась дать отпор поднявшему свою голову нацизму. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!» — написал Эдик А.

Напомним, 14 марта бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью РИА Новости о том, что инициативная группа промышленников, бизнесменов и активистов разработала мирный план урегулирования конфликта в Донбассе и провела несколько встреч с представителями украинского лидера Владимира Зеленского, но этот план так и не был реализован.