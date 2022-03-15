Заявление замглавы МИД Российской Федерации Сергея Вершинина о том, что Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций и давление Запада никак не повлияет на курс Москвы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел

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"Ещё бы Россия такое просила. Совсем, что ли? Мы и так готовы к любого рода санкциям, и нам побоку, будут ли они их отменять или нет», — пишет Марианна Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что-то санкционное давление, которое Запад применяет в адрес России, в результате стало оказывать разрушительное воздействие на США и Европу. В то же время Российская Федерация, наоборот, лишь укрепляется и уплотняется, пишут граждане.

«А зачем просить убрать санкции, которые душат Запад и развивают Россию? В кои-то веке Запад сделал для нас что-то хорошее!» — поделилась своим мнением Вера Л.

«Россия может отказаться в ответ от выплаты внешнего долга — до разморозки российских резервов за границей. Ведь не мы эти санкции вводить начали. Если они хотят экономической войны, то мы в выгодной позиции. Пускай продолжают», — написала Татьяна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад перешёл грань, за пределами которой уже не может быть никаких просьб о снятии санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А просьбы бессмысленны. Запад допустил унижение русских за границей. Увольнение с работы по национальному признаку, буллинг детей по национальному признаку. Экономические санкции, политические санкции — это международная практика, но унижение и буллинг простых граждан в европейских странах, русских по национальности, — такое прощать нельзя», — указывает Alla L.

Часть людей уверена, что российская элита окончательно рассталась с иллюзией о благородности Европы и США.

«И до этого душили этими санкциями, всё прогибали… И что, лучше становилось? И каждый раз обещают одно, а по факту делают другое. Сейчас если просить отменить, то дальше будет только хуже, поэтому нет смысла… И нет веры в этот Запад», — считает Яна А.

Ряд пользователей указывает на то, что санкции уже не могут быть сняты с России, ведь США объявили Россию «империей зла».

«Судя по тому, что Байден говорит, даже если Российская Федерация согласится на всё, что от неё требует Запад, санкции не отменят. Россию теперь считают опаснее для мирового сообщества, чем КНДР. Против нас развязали информационную войну, причём на уничтожение. Обратного пути уже нет», — уверен Владимир Б.

Нашлись и те, кто уверен, что Россия больше не будет играть в поддавки с Западом. Если Европа и Америка не желают жить в мире, то Бог им судья, а наша страна будет делать то, что посчитает нужным и полезным для российского народа.

«Каковы бы ни были предпосылки данной ситуации, но, если прогнуться, это будет равнозначно тому, что Россия признаёт Америку в качестве своего хозяина. А у России не может быть хозяина. Такому никогда не бывать», — убеждён Яков З.

Напомним, 14 марта замглавы МИД Российской Федерации Сергей Вершинин заявил в интервью «Известиям» о том, что Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций и давление Запада никак не повлияет на курс Москвы. Вершинин добавил, что санкционная политика Запада в отношении России носит нелегитимный характер и не принесёт Америке и Европе желаемого результата.