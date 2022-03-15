С начала специальной операции России гражданские лица на Украине получили десятки тысяч единиц оружия. Об этом, как 15 марта сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН), заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона «Uа вместе».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по всей стране», — сказал глава МВД Украины.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие критически оценили данную информацию, отметив, что раздача оружия приведет к росту преступности в стране и создаст угрозу для мирных жителей.

«Хороший тамада, и конкурсы интересные. «Каждый гражданин Украины может обратиться в управления полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных громад, и получить соответствующее оружие. Речь идет в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране», — заявил глава МВД Монастырский», — пишет Юрий Ткачёв.

Ребенок с оружием

«Капец махновщина… Будут грабить… Ждём разборок уличных банд, как в лихие 90-е. Не ту страну назвали Сомали… Ох и аукнется это позже…» — отреагировал Серж.

«Ну, теперь будет бандитизм и мародёрство процветать», — пишет Виталий.

«Что творят?» — задался вопросом daisy princess.

«Монастырский хочет рядом с Зеленским сидеть на военном суде», — написал Enjoy the Silence.

«Так он и будет сидеть. Они и до войны делов с Зелей (Зеленским — О. П.) наделали. А сейчас только усугубили ситуацию», — ответил ему (Enjoy the Silence) Dmitriy.

«Такое ощущение, что у вас, мужики, будет скоро как в фильме «Ликвидация». Одни банды будут ходить с оружием», — пишет Vladimir.

«Такой интересный сериал был «Ликвидация», а теперь сама жизнь наяву», — добавила Tatiyanа F.

«Не их страна, не их народ. Им… [всё равно]», — отметил Алексей.

«Да-да! А ещё мы выпустили из тюрем всех, кого попало, и для них (им — О. П.) тоже выдали оружие! Хлопцы просто рвутся в бой!» — с сарказмом отреагировала Людмила.

«Да, адекватным украинцам выход один — свалить на время. Ну или же затаиться. Исход-то неизбежен», — пишет Саня.

«Мне вот непонятно, а почему какая-то непонятная тероборона? Почему их не призывают в ВСУ? Мне кажется, здесь просто… [обман] по-украински. На тероборону не распространяется воинские льготы, и зарплату им платить не надо. Если кто в курсе, тероборона вообще какой статус имеет?» — поинтересовался grafZerr0.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Потому что там (в ВСУ — О. П.) нужно платить хоть что-то в случае смерти или серьезного ранения. Детей, потерявших кормильца, поддерживать государству. А тероборону как пушечное мясо никому не жалко. Добровольно взяли оружие, государство умывает руки», — ответила ему (grafZerr0) Юлия.

«Нормальный человек не возьмёт [оружие], потому что это не игрушка… [им] надо уметь пользоваться, должно быть место для хранения, справка… [от нарколога], что у тебя всё с головой норм. А не как обезьяны с гранатами, а преступникам паспорт никогда не мешал…» — отреагировала Marina.

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