10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский подписал закон, дающий право как гражданам, так и не гражданам Украины применять оружие.

Мирослава Романенко, , 14:42 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право как гражданам, так и не гражданам Украины применять оружие. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Верховной рады.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва.

«Хочу предупредить, так как об этом не сообщают, что на участвующих в боевых действиях гражданских не распространяются нормы Женевской конвенции о военнопленных, если у них отсутствует «определенный и явственно видимый издали отличительный знак», «лицо, ответственное за своих подчиненных», а также если они не носят своё оружие открыто. Просто чтобы вы были в курсе», — отметил Юрий Ткачёв, комментируя данный закон.

«Что ни закон, то всё против мирных», — пишет Emiliya P.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь все граждане комбатанты?» — задался вопросом Al Er.

«Он же понимает, что ничего хорошего с этого не выйдет?» — задал риторический вопрос один из участников обсуждения.

«Зеленский из этого всего уже никогда не выйдет, столько на нём преступлений, теперь ещё и военных», — добавил Oleg.

«[Премьер-министр Британии Борис] Джонсон не… [солгал] — до последнего украинца!.. Что творят?» — не выдержал Denis.

«Я так понимаю, мобилизация провалена?» — поинтересовался «На злобу дня».

«Хорошо, а как это соотносится с международным правом, всякими конвенциями, ратифицированными Украиной? Как и все его заявления про законы военного времени с намёком на расстрелы несогласных?» — задумался Ilya.

«У нас же такая сильная армия! А ни носков, ни трусов, ни людей», — отреагировала Julia.

«Просто этим указом задним числом прикрывают раздачу желающим вооружения», — считает Sergey S.

«Неужели ему совсем не жалко… этих людей?» — задался вопросом Klaus M.

«Он не служил. Он откосил. Он читал хоть один военный устав или документ?! Его дети и близкие воевать не будут. Как дети его «команды», — добавила Ксения Г.

«Зеленский своим указом ещё раз подтверждает… ему не нужен украинский народ!» — подчеркнула Ольга.

«Неужели кому-то непонятно ещё, что без полной смены режима не обойтись?..» — пишет Stanislav D.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Идёт чёткое, как под копирку, превращение Украины в Сирию или Ливию», — считает Mikhail.

«Думала, ничего глупее, чем раздать зекам оружие, он уж не придумает, ошиблась…» — отметила Kate.

«Теперь каждый будет «москалем», кто не отдал бензин, еду и воду», — отреагировал Дима.

«С таким законом никаких оккупантов не надо», — пишет Igor K.

«Агония власти», — прокомментировал «2140».

»Ощущение, что он не понимает, что будет. А люди сами должны понимать, как себя вести», — отреагировал один из комментирующих.

«Относительно выдачи оружия и вот этого последнего приказа, то это показатель того, что это не государство, а какая-то стая крыс, забившихся в угол и идущая на всё ради удержания власти…» — поделился своим впечатлением Homo Helmei.

«Полная жесть. Даже в военное время нельзя вот так просто отменять уголовную ответственность за убийство. Завтра один у другого спер корову, пришел, застрелил, сказал, что посчитал, что корову убитый для России стырил. В военное время обычно ужесточали ответственность за убийство», — отметила Лёля.

«Они явно не курят, а что-то тяжелое принимают. Ну явно бред. А есть какая-то инфа о реакции официальных лиц хоть каких-то государств?..» — задался вопросом Андрей.

«Официальные лица проигнорировали массовую раздачу оружия (нарушение Женевских конвенций). А тут закон всего лишь», — ответил Андрею Павел В.

«До этого даже Гитлер не додумался», — подытожил Виталий Ф.