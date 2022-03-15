Заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что организация прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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(сс) Friends of Europe Кристалина Георгиева

"А разве Запад мог что-то другое спрогнозировать в отношении России? Политика и пропаганда чистой воды», — считает Владимир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Запад уже несколько недель только и делает, что говорит о каком-то дефолте в России, который всё никак не может наступить.

«Опять свою пластинку включили. Ну что они заладили? Мы в России прекрасно видим, что ситуация вообще не похожа на ту, которая предшествует дефолту. С чего бы ему взяться-то? Денег в стране — завались! Валюта ослабла, но ведь не рухнула. Врут и не краснеют, уроды», — отметил Дмитрий Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что в США, видимо, решили, что раз они украли половину резервов Банка России, то нашей стране якобы скоро наступит хана.

«США — грабительская страна. Если бы они не заморозили наши резервы, ни о каком дефолте речи бы не шло и вовсе. Преступная шайка грабит народы мира. Ну и наши либералы хороши. Нашли, куда резервы спрятать… Ничего, прорвёмся. Не все в конце концов резервы в Америке хранились», — отмечает Татьяна Т.

Часть людей полагает, что дефолт действительно может произойти в России, но только на телеэкранах американского телевидения.

«Можно успокоиться. Да, будет дефолт, но его объявят кредиторы извне. То есть дефолт будет не внутренний, а внешний и искусственно созданный самим же Западом. Наши замороженные средства должны были пойти в счёт оплаты текущих обязательств страны. И они для того и были оставлены за границей. А сейчас ситуация наиглупейшая. США сами же заморозили наши средства, и сами же хотят объявить о нашей неплатежеспособности. Всё это делается ради того, чтобы создать видимость неплатёжеспособности России. Фикция чистой воды, чтобы скормить это американскому населению и поднять рейтинг Байдену», — пишет Валентина К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ряд пользователей уверен, что российские власти не допустят экономической катастрофы в России.

«Вот ведь подонки! Знают, что никакого в реальности дефолта быть не может в России. Наша экономика переживает, может быть, не самые лучшие времена, но это временные трудности, созданные Западом. Посмотрим, что МВФ говорить будет через пару месяцев, когда российская экономика окрепнет», — написал Максим Ш.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре мы не только не увидим дефолта в России, а, скорее, наоборот, станем свидетелями долгожданного экономического роста нашей страны.

«Как бы нас ни пытались санкциями задавить, наша страна потихонечку просыпается и оживает. С уходом иностранных компаний наша страна с облегчением вздохнула, и народ теперь ждёт восстановления нашей страны уже без западных «друзей». Таких «друзей» врагу не пожелаешь», — поделился своим мнением Александр А.

Напомним, 14 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила телеканалу CBS о том, что организация прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием.