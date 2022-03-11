Американцы выражают все большее беспокойство из-за стоимости бензина, продуктов питания и конфликта на Украине, будучи недовольны тем, что они вынуждены сокращать расходы. При этом некоторые обвиняют президента США Джо Байдена в том, что он перекрыл строительство трубопровода Keystone XL, считая, что именно это стало одной из причин высоких цен на газ и продукты.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я заметил, что цены растут примерно полгода. Мне приходится меньше есть, меньше ездить», — сказал TenCentStore.

«Мне пришлось немного сократить расходы на продукты, немного урезать расходы. Я также решил ездить меньше, чем раньше», — поделился mortyalforlasis.

Напомним, что на прошлой неделе инфляция в США выросла до 40-летнего максимума, согласно данным Министерства труда.

«Наша экономика основана на энергии. И мы перекрыли трубопровод, когда пришел президент Байден. Это привело к росту цен на газ, что привело к росту цен на всё остальное», — подчеркивает Undun.

Keystonexl.com Схема сети нефтепроводов «Keystone»

При этом глава Белого дома пытается переложить ответственность за рост цен на российского лидера Владимира Путина, заявляя журналистам: «Сейчас я ничего не могу сделать. Россия несет за это ответственность».

Комментируя позицию президента, пользователь truth1701344 подчеркнул: «Цена товаров напрямую связана с затратами на их производство и транспортировку. Экономика работает на нефти и будет работать в обозримом будущем. Игнорирование этого факта не меняет его. Отказ принять этот факт не меняет его».

«Как ветеран-инвалид я получаю определенную сумму каждый месяц. Счета растут, продукты, бензин для машины, страховка дорожает из-за того, что запчасти и расходные материалы стоят дороже. В общем, всё растет, кроме суммы, которую я получаю. Как выживают люди с низкими фиксированными доходами? Политикам всё равно, их это не касается. Нам пришлось сократить визиты к врачам, просто потому что ездить далеко, бензин стоит слишком дорого, а за проезд мне платят мало. Я ожидаю, что со временем ситуация станет еще хуже. И большинство людей понимают, что когда вещи растут в цене, они никогда не падают обратно!» — восклицает Scampy1009.

«Я нахожусь в той же лодке, что и вы, и чувствую вашу боль. Я сказала, что плачу за продукты больше, чем когда наши мальчики были дома, а получаю гораздо меньше. И что получается, вместо того, чтобы есть то, что полезно для нас, мы едим всё, что можно дешево купить. С августа квартплата повышалась 2 раза. Я принимаю сердечные лекарства и нахожусь на грани прекращения их приема, потому что все они подорожали», — отвечает sassylassy1.

«Я тебя понимаю. Сегодня я потратила 50 долларов на еду навынос, которая раньше стоила 38 долларов. Дела идут плохо. Мне жаль», — соглашается educatedsuburbanwoman.

«Проект строительства трубопровода Keystone был остановлен, но настоящая причина высоких цен на бензин заключается в том, что, как и Обама, Байден установил такие высокие пошлины за аренду нефтяных участков, что нефтяным компаниям нет смысла их покупать. Теперь экономика будет стагнировать без возвращения этих денег в экономику… как это было при Обаме», — объясняет realdemocratsfortrump2024.

Напомним, что на фоне исторического роста инфляции и цен на топливо в США администрация Белого дома не нашла ничего лучше, чем обвинить в этом президента России Владимира Путина. В начале марта 2022 года американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2008 года и средняя цена превысила $4 за 3,7 литра. В тот момент, когда американские граждане начали все громче выражать недовольство, Белый дом обвинил Путина в росте цен на 75%, запустив хештег #PutinPriceHike (#СкачекПутинскихЦен). Одновременно на странице Белого дома в Twitter появилось видео с пресс-секретарем Джен Псаки, которая всего за полторы минуты сумела обрисовать причины кризиса на глобальном рынке нефти.