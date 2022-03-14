Вряд ли стоит сомневаться, что Америка втянула ЕС в геополитическое противостояние с Россией для того, чтобы ослабить своего главного экономического конкурента — Европу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

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Российской Федерации следует подыграть в этом Штатам. Страны Европы подвержены энергетическому голоду, но при этом не отказывают себе в удовольствии навязать свои правила России и другим странам мира. Активная поддержка членами Евросоюза Украины, поставки вооружений русофобскому киевскому режиму являются открытой агрессией против русского населения всего бывшего Советского Союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

Россия обязана вывести из строя ЕС (Германию и Францию в первую очередь) как важнейшего игрока мировой политики, ограничив действия Брюсселя исключительно границами европейского континента.

Нашей стране следует сделать два одновременных действия.

Первое — максимально закрыть импорт товаров, производимых в реальном секторе экономики Евросоюза, на территорию ЕАЭС. Все европейские производители могут находиться на евразийском рынке лишь при условии локализации собственного производства на территории государств — участников Евразийского союза, прежде всего России. Допуск к нашему рынку сможет себе позволить лишь тот производитель, что производит конечный товар в нашей стране. Прибыль от экономической деятельности таких производителей должна оставаться в ЕАЭС — в виде вложений в производство и т. д. Поставки в Россию европейских автомобилей, станков, мебели, продуктов нефтехимии и прочего должны быть заблокированы полным эмбарго на импорт. Возможно, следует полностью запретить транзит европейских товаров через территорию Российской Федерации.

Вторым действием должен стать запрет на продажу энергоресурсов, сырья и продовольствия из стран ЕАЭС за валюту Европейского союза. Любая продажа газа, нефти, руды, удобрений или пшеницы из стран участников ЕАЭС должна быть оплачена рублями, долларами, юанями, но ни в коем случае не евро.

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Следует вывести из европейской валюты энергетическое обеспечение ресурсами стран бывшего СССР и ввести запрет на счета в банках в евро на территории России. Все европейские компании, работающие в нашей стране, не должны иметь возможности обладать банковскими счетами в европейской валюте. Должен быть введен запрет на использование евро во всей финансовой системе России.

В своей внешнеэкономической деятельности Россия обязана исключить любые финансовые операции с использованием европейской валюты.

Также в рамках ОПЕК+ Москва должна настаивать, чтобы ее партнеры в рамках картеля не проводили коммерческие сделки по продаже нефти в валюте стран ЕС.

Учитывая, что Россия взяла под контроль доступ к побережью Черного моря от Одессы до Крыма, важным условием для поставок пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла должно быть исключение европейской валюты из сделок по поставкам продовольствия и удобрений украинскими аграриями.

Эти два действия приведут к значительному сокращению спроса на евро. Сужение рынков для европейского производителя, отсутствие доступа к дешевому сырью и энергоресурсам значительно ослабят валюту Евросоюза. Любая последующая эмиссия приведет лишь к обесцениванию валюты.

Самые высокие в мире европейские социальные меры поддержки населения, высокие требования к работодателю, предстоящий продовольственный кризис в Северной Африке с неизбежным ростом эмиграции в Европу, рост цен на энергоносители, сырьё и конечный европейский продукт сложно будет преодолеть с девальвированной европейской валютой. Это приведет к падению уровня жизни у населения стран Евросоюза, которое не привыкло к экономическим кризисам, а также к изменению внутриполитического ландшафта европейских стран. Итогом станет стремление достичь компромисса с Российской Федерацией.