Очередная волна коронавируса идёт на спад. В России ежедневно снижается количество и заболевших, и госпитализированных. Это позволило властям снять ряд пандемийных ограничений. Регионы постепенно отменяют QR-коды, но по-прежнему призывают пройти вакцинацию.

Мировая статистика также говорит об уменьшении числа случаев заражения ковидом и смертности от него. Страны постепенно отменяют ковид-паспорта и открывают свои границы.

Специалисты говорят, что вирус продолжит циркулировать, но вероятность, что люди перестанут болеть тяжело и массово, высокая.

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