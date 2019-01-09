Инфекционный госпиталь закроют в Красноярске
В Красноярске межрайонная клиническая больница №4 возвращается к обычному режиму работы, инфекционный госпиталь закрывается. Об этом сообщили 11 марта в оперативном штабе региона.
В Чечне сняли все ограничения по COVID-19, заявил Рамзан Кадыров.
На Алтае выросло число жертв коронавируса
В Республике Алтай за последние сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 стали 636 человек.
В Австралии на борьбу с COVID-19 и гриппом выделят еще $2,1 млрд
11 марта премьер-министры штатов и главы правительств территорий Австралии соберутся на заседании Национального кабинета. Главной темой встречи станет ответ федерального правительства и местных властей на будущее распространение новой разновидности штамма «Омикрон», передает телеканал Nine News.
В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 14034 носителя SARS-CoV-2
За минувший день в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, зарегистрировано 14 034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данная цифра меньше, чем аналогичный показатель сутками ранее, но больше, чем за прошлое воскресенье, 6 марта. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News.
В Австралии анонсировали начало ревакцинации четвертой дозой от COVID-19
Выступая на пресс-конференции, 11 марта министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в настоящее время медицинские власти страны активно изучают вопрос о составлении рекомендации гражданам повторно прививаться от COVID-19 четвертой дозой разрешенных вакцин. Об этом сообщил телеканал Nine News.
В Сиднее рассказали об опасности новой разновидности штамма «Омикрон»
По данным министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэда Хаззарда, в настоящее время на территории Сиднея и его окрестностей распространяется новая разновидность, подштамм «Омикрона», которая может привести к кратному увеличению числа новых случаеd коронавируса в ближайшее время. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News.
Минпросвещения РФ: ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, только в трех школах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.
Более 694 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 марта прививку от коронавируса сделали 694 054 человека.
Второй компонент препарата получили 547 714 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
В Удмуртии после COVID-19 выздоровели 455 человек за день
В Удмуртии по состоянию на 11 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 455 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 137 606 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 158 017 случаев заражения коронавирусом, из них 375 — за минувшие сутки.
В Хакасии скончались ещё четыре ковид-пациента
Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 11 марта в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.
Мэр столицы Южной Кореи заразился коронавирусом
Мэр столицы Южной Кореи О Сэ Хун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник.
В Дагестане отменили QR-коды и другие ограничения
В Дагестане до конца марта 2022 года будут сняты практически все ограничения, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, ожидается отмена QR-кодов при посещении общественных мест, будут открыты вновь банкетные залы и детские игровые комнаты.
Ульяновским врачам помогают более 100 студентов
В Ульяновской области работникам поликлиник в условиях пандемии коронавируса продолжают помогать студенты. Также привлекаются сторонние транспортные средства.
В Казахстане за сутки выявили почти 120 заражений коронавирусом
В Казахстане за сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
В Хакасии коронавирус победили ещё 508 человек
За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 81 носитель коронавируса, с начала 2022 года — 31 522. Об этом сообщили 11 марта в региональном правительстве.
В Азербайджане выявили за сутки 270 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане медики в течение 10 марта выявили 270 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6356 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.