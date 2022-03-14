В Южной Корее обсудили желание сопартийцев избранного президента наладить отношения с КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, 13 марта пресс-секретарь избранного президента Южной Кореи Юн сок ЁляКим Ын Хе в ходе пресс-конференции выразила надежду на то, что Северная Корея вернется к переговорам о полной денуклеаризации.

«Мы надеемся, что КНДР вернется к диалогу», — сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что на Севере разрабатывают новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Она также добавила, что в настоящее время власти не могут раскрыть свою позицию в отношении таких действий КНДР, как запуск МБР, снос южнокорейских объектов на горе Кымган и отказ от моратория на ядерные испытания.

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Ранее военные США и Южной Кореи сообщили о том, что 27 февраля и 5 марта КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Между тем в Пхеньяне сообщили, что данные испытания были связаны с разработкой разведывательного спутника.

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«Если уж заговорили на эту тему… То я за упреждающий удар, как и было обещано в предвыборной кампании! И за дополнительное развертывание систем ПРО THAAD», — пишет icit***.

«Даже если вы дадите деньги КНДР, ничего не изменится. Они продолжат пускать ракеты и провоцировать всех. Зачем было говорить о превентивном ударе, если теперь вы быстренько придумываете меры противодействия?» — интересуется nick***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Нам нужен лидер с холодной головой», — отмечает unir***.

«Она понимает, о чем говорит?» — вопрошает anyo***.

«Покажи мне мощь превентивного удара. Унизительно идти по пути диалога, самое время показать, на что мы способны», — призывает jbh5***.

«Вы наверняка спите и видите, как КНДР отказывается от ядерного оружия. Однако будет лучше, если мы обзаведемся ядерным оружием», — отмечает guy6***.

«Он ещё не приступил к своим обязанностям, а уже говорите такое. Это невежливо по отношению к действующему президенту Мун Чжэ Ину. Юн Сок Ёль, будь осторожен в своих высказываниях!» — призывает kg20***.

«Посмотрим ещё, как на это отреагирует КНДР. Я имею в виду запуск ракеты во время правления Юн Сок Ёля», — пишет skun***.

«Переговоры о денуклеаризации? Ты же упрекал администрацию Муна за мягкий подход, а теперь собираешься сюсюкаться с ними?» — недоумевает tnh4***.

«Никто не знает, что будет завтра. На нас в любой момент могут напасть США/Япония. Ядерное оружие станет мощным средством сдерживая», — отмечает k6d6***.

«Сдержит ли он свое слово? Не стоит делать глупостей, лучше исправь все проблемы, когда официально придешь к власти», — рекомендует jeon***.

«Держи свои обещания!» — призывает kofr***.

«Мне кажется, с КНДР ничего не будет, даже если мы нанесем превентивный удар», — предполагает keyn***.

«Вы сошли с ума? Они там межконтинентальные ракеты пускают, давайте будем первыми, кто нанесет удар!» — призывает bg08***.