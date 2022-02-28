Пхеньян, , 13:59 — REGNUM В КНДР сообщили о проведении испытаний, связанных с разработкой разведывательного спутника. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальное управление аэрокосмического развития КНДР и Академия оборонных наук провели в воскресенье важные испытания в рамках плана разработки разведывательного спутника, — говорится в сообщении. — Проведенные испытания помогли подтвердить характеристики и работу системы фотосъемки высокой точности, а также системы передачи данных и системы ориентации устройства».

По данным южнокорейских военных, 27 февраля КНДР провела запуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна. Она пролетела около 300 км и достигла максимальной высоты 620 км.

Это уже восьмые ракетные испытания Северной Кореи с начала года.

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