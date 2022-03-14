В России с 00:00 (мск) 14 марта ограничен доступ к социальной сети Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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Как уточнили в Роскомнадзоре, доступ к так называемой «Инсте» ограничили по требованию Генпрокуратуры РФ в связи с распространением в ней призывов к насилию в отношении граждан России, не ограничиваемых руководством этой соцсети.

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Блокировку Instagram в России активно обсуждают в других соцсетях. Сибиряки делятся своими мыслями на этот счёт во «ВКонтакте».

«У меня его никогда не было и не пользовался», — пишет омич Николай В. на странице омского паблика в «ВК».

«Вообще всё равно», — подчеркнул Александр А.

Генеральная прокуратура РФ

«Может, книги начнут читать», — дала совет всем плачущим по Instagram Светлана Ш.

Кирилл П. предложил вернуться к живому общению: «Живое общение! Работа! Поднимем страну с колен!»

«Это какая-то великая новость?!! Почему везде это?» — не понимает П. Н.

«Ой, да и пусть блокируют, не расстроюсь», — комментирует Надюшка Г.

«Ну допустим, я им не пользуюсь, что дальше?» — спрашивает Михаил М.

Добавим, некоторым пользователям «жалко» терять эту соцсеть. Однако многие понимают, за что её блокируют, и готовы осваивать другие социальные сети.

«А «Инстаграм» — это чего такое? Может, и у меня заблокировали, а я и не подозреваю. Хвачусь, а его и нету», — иронизирует Иван Д.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Деревня

«Будем жить дальше…» — не расстраивается пользователь «ЧП Омск».

«Туда ему и дорога», — пишет Анна И.

«Удалил это русофобское приложение», — отметил красноярец Артём К. в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Принципиально удаляю «Инсту»!» — подытожил обсуждение Евгений К.