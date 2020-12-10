11 Марта
 
8:22

Омичи собрали для жителей Донбасса тонны гуманитарной помощи

Омская область готовится к отправке новой партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили 11 марта в областном правительстве.

8:10

ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные патогены в биолабораториях

С рекомендацией к властям Украины об уничтожении «особо опасных патогенов» в биологических лабораториях на территории страны для предотвращения их утечек обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 11 марта сообщается в электронном письме ВОЗ агентству Reuters.

8:10

Из Молдавии в Узбекистан эвакуировали 98 человек

Эвакуация 98 граждан Узбекистана из Молдавии через аэропорт города Бухарест (Румыния) завершилась 10 марта. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов журналистам.

8:00

Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом 11 марта сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства, обстрел производился четыре раза. В результате атаки в населенном пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод.

7:58

Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР

Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

7:57

Посольство Индонезии на Украине хотят перенести

Посольство Индонезии на Украине хотят перенесли из Киева в более безопасный город, сообщает Kompas.

7:48

Украинские боевики выпустили десять снарядов по поселку Озеряновка в ДНР

Десять снарядов калибра 122 мм были выпущены по поселку Озеряновка (входит в Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7:42

Украинские войска четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР

Три населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелу украинских войск, сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в СЦКК.