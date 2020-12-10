Весь мир следит за военной спецоперацией России на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Три раунда переговоров украинской и российской делегаций, прошедшие в Белоруссии, не дали желаемого результата. Киев вновь показывает свою неспособность соблюдать хоть какие-то договоренности, как результат — гибнут люди.

Населённые пункты на Украине один за другим переходят под контроль российских Вооружённых сил. Освобождённые мирные жители рассказывают о зверствах, которые чинили нацбаты. Поток беженцев с Украины не прекращается, однако киевские боевики блокируют работу гуманитарных коридоров.

Напомним, что российский президент Владимир Путин принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации конфликта в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Теперь задача номер один — демилитаризация и денацификация Украины.

Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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