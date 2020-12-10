Омичи собрали для жителей Донбасса тонны гуманитарной помощи
Омская область готовится к отправке новой партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили 11 марта в областном правительстве.
ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные патогены в биолабораториях
С рекомендацией к властям Украины об уничтожении «особо опасных патогенов» в биологических лабораториях на территории страны для предотвращения их утечек обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 11 марта сообщается в электронном письме ВОЗ агентству Reuters.
Из Молдавии в Узбекистан эвакуировали 98 человек
Эвакуация 98 граждан Узбекистана из Молдавии через аэропорт города Бухарест (Румыния) завершилась 10 марта. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов журналистам.
Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР
Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом 11 марта сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации представительства, обстрел производился четыре раза. В результате атаки в населенном пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод.
Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР
Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Посольство Индонезии на Украине хотят перенести
Посольство Индонезии на Украине хотят перенесли из Киева в более безопасный город, сообщает Kompas.
Украинские боевики выпустили десять снарядов по поселку Озеряновка в ДНР
Десять снарядов калибра 122 мм были выпущены по поселку Озеряновка (входит в Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские войска четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР
Три населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелу украинских войск, сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в СЦКК.