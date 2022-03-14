В торговых центрах Тюмени на минувшей неделе появились зияющие пустые пространства. В одном из самых крупных ТРЦ санкции опустошили аж целый этаж. Бутики брендов из стран Евросоюза и США спешно свернули торговлю, протестуя против дефашизации Украины. Тюменцы широко обсуждают в социальных сетях исход западных фирм с торговых площадей. Мнения разные.

Иван Шилов ИА REGNUM Прибыль

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

После начала спецоперации российских войск на Украине люди, в принципе, были готовы к чему-нибудь этакому. Ждали, что Байден и его вассалы ударят санкциями по неким вещам первой необходимости. Но здесь всё, кажется, российские производители импортозаместили. Первыми в Тюмени прикрыли лавочки магазины re: Store, торгующие электроникой американской фирмы Apple. Но пацифистские «яблочные» страдания были недолгими, на третий день айфоны вернулись на полки, но по баснословным ценам. «Курс доллара взлетел», — оправдываются продавцы.

Массово в социальных сетях тюменцы стали возмущаться, когда не смогли оплатить проезд в общественном транспорте через телефон с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. К хорошему быстро привыкаешь. В «Тюменьгортрансе» пояснили, что проблема решаема: нужно носить с собой банковскую карту или перейти на иные сервисы — «Мир» и China UnionPay.

Закрытие кафе быстрого питания McDonald’s и КFC тюменцы восприняли с большим воодушевлением. В соцсетях размечтались, как на месте американского фастфуда появятся блинные, пельменные, пирожковые и милые чебуречные.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый Макдональдс

«Для наших предпринимателей это хороший шанс стартануть. Главное, чтобы бюрократическая машина палки в колеса не ставила. И вообще, не нужен нам стол из ИКЕИ, и кола нам их не нужна», — пишет один из участников группы «ЧС Тюмень».

«По сути, нормальным людям вообщем по барабану на эти санкции. Только придурки дерутся за сковородку из Икеи», — поддерживает его другой. Примечателен шквал шуток, которые вызвал исход западных брендов одежды, аксессуаров и косметики.

«Помните дяденек и тётенек из 90-х со значками «Хочешь похудеть? Спроси, каково мне?» Забыли? А «Гербалайф» уходит с российского рынка. Он, оказывается, был ещё жив, и даже пожертвует прибыль беженцам с Украины. Все три копейки?» — пишет участник группы «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Zara и Bershka — игроки актуальной политики! Я без их дешёвых тряпок разрыдаюсь и Родину продам! Они там, на Западе, связь с реальностью напрочь потеряли», — добавляет другая участница группы.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин Zara

Вместе с тем тюменцы вспомнили, что с закрытием Instagram «инстасамки» перестанут развлекать публику грызнёй, чья сумка «гучистей» и «виттонистей». Лишили, понимаешь ли, людей развлечения.

Опять же есть повод задуматься. Брендовые вещи и в прошлом веке были синонимом шика, блеска и верха благополучия. Но если Игорь Северянин в начале XX века писал «Ананасы в шампанском! Весь я в чём-то в норвежском, весь я в чём-то испанском», то в XXI веке туфли Louboutin и кожаную сумку Prada буквально воспели «все такие в Dolce&Gabbana». И наши дети вслед за ними поют про бренды, а не «тили-тили, трали-вали».

Причём, как отмечают сотрудники тюменских торговых центров, договоры на аренду помещений магазины, торгующие брендовыми вещами, расторгать не спешат, персонал отправлен в оплачиваемый отпуск до 1 мая.

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин считает заявления большинства зарубежных компаний об уходе с российского рынка не более чем пиаром.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр

«Многое вернётся на круги своя. И скоро. Людей почти нигде не сокращают. Все в отпуске с сохранением», — сообщил бизнесмен в интервью «РБК-Тюмень».

«Бабло победит зло. Завтра вернутся, с оправданиями», — вторят ему в группе «ЧС Тюмень».

Кроме того, некоторые магазины Adidas, Calvin Klein, Swarovski и Lacoste продолжают работать в Тюмени, так как были открыты по франшизе и капризам головных офисов не подчиняются, сообщает портал 72.ru. По словам продавцов, новые поставки им по-прежнему приходят и приостанавливать их деятельность не планируют.

«У нас недавно было собрание с руководством, и сказали, что будем работать в обычном режиме. Даже ажиотажа не было совсем. Переоценка происходит довольно часто, цены особо не повысились. Единственное, скидки были в честь 8 Марта, но их отменили. Карты лояльности действуют», — сообщила порталу продавец магазина Adidas.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта 2022 года в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» приостановили свою деятельность 7% арендаторов, в связи с чем трафик торгового центра сократился на 9,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил «Деловому кварталу» коммерческий директор управляющей компании MALLTEAM Владимир Пелевин. Причём с 28 февраля 2022 года средний чек в «Тюмень Сити Молл» по сравнению со средним значением предыдущих четырёх недель увеличился на 15%. Это специалисты связывают с тем, что тюменцы ринулись скупать в основном бытовую технику.

«Многие товары в нашей стране не имеют полноценного импортозамещения: бытовая техника, автомобили, электроника мало представлены российскими компаниями», — отмечают в группе «72.ru — новости Тюмени».

И скорее не исход брендов вызывает пессимизм, а резкий скачок курса валют. Тюменские пивовары, к примеру, сообщают, что он существенно скажется на пивном рынке, как и санкции.

«Импортозамещение — это хорошо, когда есть чем замещать. В России нет солода должного качества. Есть тот, что можно худо-бедно использовать, но он низкого качества. К тому же солода очень мало: его не хватит всем пивоварам страны. Хмель — самый дорогой ингредиент пива. С ним всё сложнее: в России его фактически не выращивают. Есть небольшое количество в Чувашии. Он низкого качества и не сравнится с сырьем из Чехии, Германии, Новой Зеландии или Австралии», — заявила порталу 72.ru владелица одного из баров.

Комментаторы в свою очередь отмечают, что хорошее пиво в Тюмени и до санкций сложно было найти. Видимо, только членам профсоюза отпускалось, иронизируют в сети.

«Всё пиво практически на химических ароматизаторах. Какой хмель?» — недоумевает тюменец в группе «72.ru — новости Тюмени».

«И хмель, и солод в больших количествах производятся в России. Причём они сильно дешевле импортных, грубо вдвое. А варить и дома несложно, даже без оборудования. В деревне и пиво, и квас на хмелю делаем. Не сравнить в магазинным пойлом», — тут же заявляет его земляк.

«Все современные тюменские «пивовары», которые пытались варить пиво, варили конкретную бурду, болотную жижу. Дело не в хмеле и солоде, а в том, что в Тюмени нет воды нужного качества для производства пива», — заявляет третий.

Gellinger Хмель и пивные бочки

Опасения пивоваров поддерживают владельцы тюменских кофеен, вынужденные поднимать цены. Здесь тюменцы единодушны: ценник на молотый кофе даже в магазинах подскочил на 20−30%. Что будет дальше?

Впрочем, мы люди бывалые и не первый кризис переживаем. Веря в лучшее, настраиваемся на отказ от лишнего. И большинство тюменцев, судя по откликам в социальных сетях, надеется на время, которое всё расставит по своим местам, полкам и прилавкам.