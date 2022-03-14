Решение Английской премьер-лиги отстранить российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси» после введения санкций правительством Великобритании вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Brian Minkoff Роман Абрамович наблюдает за игрой своей команды «Челси»

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

»А ведь «темнейший» предупреждал олигархов, чтобы те вкладывали лаве в Россию, а не в Запад. Не услышали. Вы для них никогда не станете своими, сколько бы ни вложили. Не послушал Рома, теперь страдает», — указывает Сергей Г.

Многие пользователи не были удивлены такому исходу событий, ведь даже со стороны было понятно, что активы российских предпринимателей, в числе которых Абрамович, никогда не будут защищены на территории Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Сразу вспоминаются фильмы Гая Ричи (те же «Джентельмены»), в котором явно видно отношение высших слоёв Великобритании к русским. Да, у русских олигархов могут быть деньги, да, они могут быть опасными, но они никогда не станут британцами! Их кинут, и даже рука ни у кого не дрогнет. И деньги эти русские им даже не нужны. Просто тотальное непринятие русских олигархов среди британской элиты. Я думаю, эти олигархи только что это поняли», — предполагает Дмитрий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на позитивное отношение к Абрамовичу со стороны многих фанатов «Челси», тем не менее британские власти устраивают над российским бизнесменом показательный «суд Линча».

«Интересно, как они могли его отстранить от своей же команды? Это типа как отстранить человека от своего же дома!» — считает Евгений Н.

«Этого и следовало ожидать. На русских объявлена охота западными странами. Теперь все они под прицелом. Особенно те, у кого есть бабки. За бабки их можно схватить, как за пятую точку, и манипулировать до тех пор, пока те не завоют и не бросятся на тех, на кого покажут», — поделился своим мнением Павел И.

Часть людей полагает, что пример Абрамовича станет уроком для всех крупных предпринимателей, которые размышляют над тем, где им следует разместить свои активы.

«Думаю, что теперь только последний идиот рискнёт заработанные в России деньги вложить в Европу, США или Англию. А Абрамович сам виноват, знал, поди, куда ветер дует, но продолжал упорствовать. Мог ведь заранее обратно все активы вернуть, но надеялся на заграницу. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написал Олег Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Абрамович сам творец своего счастья, как и простые российские граждане, трудящиеся на благо своей Родины, которым важно знать, что власти России не бросят их в трудную минуту.

John Dobson Роман Абрамович

«Свято место пусто не бывает. Боже, все так озабочены проблемами олигархии… как кто-то лишился яхты, клуба, миллиарда очередного. Как это изменит вашу жизнь? Абрамович, скорее всего, как-то протянет без своего Челси, а вот нам надо о себе думать. Государство должно выработать чёткую стратегию, направленную на рост благосостояния российских граждан!» — пишет Svetlana L.

Напомним, 12 марта на сайте Английской премьер-лиги была опубликована информация, согласно которой российский бизнесмен Роман Абрамович был отстранён от управления футбольным клубом «Челси» после введения санкций правительством Великобритании.