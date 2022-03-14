Удивительно скромные цифры потерь среди украинской армии с начала специальной военной операции России, которые назвал президент Украины Владимир Зеленский, вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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»Ноль забыл дописать», — считает Вова П.

Многие пользователи тут же напомнили о том, как президент Украины опозорился на весь мир, когда «похоронил» украинских военных с острова Змеиный, которые благополучно сложили оружие и были переправлены в Россию.

«Зеля, у тебя те же наркоманские фантазии, как были с островом Змеиный? Кто этому шуту вообще на Украине теперь поверит? Он же внаглую врёт своим же военным! Как бы его самого, кстати, всушная пуля не настигла», — предупреждает Николай К.

Shao Остров Змеиный

Некоторые комментаторы отмечают, что нет такого дурака, который поверит в правдивость названного Зеленским числа потерь среди военнослужащих Украины.

«Это же каким идиотом нужно быть, чтобы поверить в такие цифры. Да там только техники украинской в количестве уничтожили больше. Живой силы должно было полечь кратно больше! Я бы даже цифрам Минобороны РФ не давал стопроцентного заверения, ведь с нашей стороны, как обычно, дают скромную статистику, чтобы потом, не дай Бог, не указали на неточности. Поэтому реальные колоссальные потери численности ВСУ и нациков мы узнаем уже после окончания спецоперации. Пока что одни будут врать, а другие осторожничать», — предполагает Пётр А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Часть людей полагает, что пропаганда украинской власти способна свести неподготовленного человека с ума до такой степени, что он банально не сможет отличать фантазию от реальности.

«Если верить всему, что говорит Зеленский, то нацикам беспокоиться вообще не о чем. Они оказывается все бессмертные, а российские войска все уже уничтожены несколько раз. Вся проблема в том, что даже самые упоротые бандеровцы этой чуши верить не станут, ведь они сами видят, сколько удары одной только российской авиации уносят нацистских жизней», — считает Дмитрий Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что потери среди украинских военнослужащих настолько велики, что прозвучать из уст руководителей Украины такие цифры не могут.

«А Зеленский не может назвать реальных цифр. Во-первых, у него их нет. А во-вторых, даже если бы они были, скажи он их своему народу, капитуляция случилась бы сама собой. Потери среди нациков уже давно перевалили за десяток тысяч. От такого признания сами войска на Украине по домам разойдутся», — уверен Геннадий Р.

Нашлись и те, кто уверены, что Зеленскому, собственно, глубоко наплевать на каких-то там украинских военнослужащих, ведь президент Украины будет вести борьбу с Россией до последнего украинца, сидя при этом где-нибудь в Варшаве.

President.gov.ua ВСУ

«Зеля кормит своё население сказками, чтобы люди были тупо в неведении. Прячась по подвалам и веря в несокрушимую украинскую армию, бедный украинский народ сам себе продлевает мучения. Таков циничный план кровавого клоуна», — поделился своим мнением Иван И.

Напомним, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил иностранным журналистам на пресс-конференции о том, что украинская армия с начала военной операции России якобы потеряла лишь 1300 человек, хотя, согласно данным Минобороны РФ, вооружённые силы Украины всего за первую неделю боёв потеряли 2 870 военнослужащих убитыми.