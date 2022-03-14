Попытка компании VK привлечь к своей социальной сети «ВКонтакте» внимание предпринимателей, которые ищут поддержку для своего малого и среднего бизнеса, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 14 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вконтакте

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»Facebook и деграданты из Instagram наконец-то скоро канут в Лету!» — радуется Ринат А.

Многие пользователи отметили, что, несмотря на позитивные стороны отечественной социальной сети, она долгое время не могла развиваться за счёт того, что более популярные мировые интернет-площадки, такие как Instagram, забрали себе большую часть российской аудитории.

«Все уже, видимо, забыли, что у Instagram всё это время была альтернатива», — отметила Мария Н.

«ВКонтакте» не сможет заменить Instagram, так как это, по сути, локальная российская сеть, а не мировая», — считает Евгений О.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Приложение Instagram

Часть людей считает, что отныне российские соцсети обязаны удовлетворять возросший спрос, оказывая поддержку не только простым пользователям, но и предпринимателям, которые ищут интернет-платформу для своего бизнеса.

«Вот он, родной «контакт»! Все начинали вести свою деятельность с этой сети, в ней, судя по всему, и закончим. Шутка! Короче, правильное решение. У российских соцсетей появляется окно возможностей, которым они успешно пользуются. Пока был Instagram, тягаться с ним никто не мог. Всё-таки гигантская медиа-площадка. А теперь можно!» — написал Олег И.

Некоторые комментаторы беспокоятся, что вся гламурная тусовка из Instagram массово хлынет в тихую гавань российских социальных сетей.

«Пожалуйста, только придурков из Instagram, кривляющихся на камеру, не рекламируете в ВК! Уже не знаешь, куда от них деваться!» — просит Инга М.

(сс)Instagram Скриншот из Instagram

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти должны поспособствовать тому, чтобы российские сервисы не только не задыхались под наплывом пользователей, но и позволяли заместить те потребности нашего общества, за какие ранее отвечал Instagram.

«Этого мало. Нужно отдельное министерство по малому и среднему бизнесу. Люди должны видеть не только видимость заботы, они должны знать, что о них реально пекутся в государстве», — отмечает Александр Б.

«Сейчас малый бизнес в России будет рад любой поддержке. Если VK позволяет снять с предпринимателей хотя бы часть груза — это уже прекрасно. Но на этом останавливаться не надо. Нужен стратегический план по культивированию зоны малого бизнеса в Российской Федерации», — пишет Малой П.

Нашлись те, кто уверены, что российский бизнес, а так же тот иностранный, который решил остаться в России, должны получить самую комфортную среду для деятельности в нашей стране.

«Почему власть цацкается с компаниями, которые хлопают дверью или «приостанавливают» деятельность?! Ввести драконовскую ежемесячную неустойку на площади, которые они занимают на нашей территории. За простой наших территорий, в случае неуплаты неустойки, она будет накапливаться и в счёт неуплаты будут отбираться эти самые объекты. Те, кто хочет продолжать работать в России, имеют для этого все возможности. Государство заботится о бизнесе внутри страны», — поделилась своим мнением Светлана Ф.

Напомним, 12 марта компания VK сообщила на своём сайте о том, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила направление поддержки малого и среднего бизнеса, которое поможет максимально эффективно настроить все процессы на платформе.