Решение компании Sony Pictures Entertainment приостановить всю деятельность на территории Российской Федерации из-за ситуации с Украиной стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 марта в социальной сети «ВКонтатке».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

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»А мы в ответ говорим «привет» пиратам!» — написал Сергей М.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что такая именитая компания решила демонстративно покинуть Россию. Граждане считают, что когда пыль уляжется и данная фирма вдруг подобреет к нашей стране и потянется обратно, она должна понести наказание за свой хамский поступок.

«Призываю эту Sony на наш рынок больше не пускать. Если ушли, значит, уйдут ещё раз. Предатели должны знать цену своего предательства», — поделился своим мнением Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет причин для печали, ведь данная компания уже давно не радовала зрителей какими-либо стоящими произведениями.

«А что там в последнее время выходило в кинотеатрах? Вроде как пандемия показала, что в кинотеатры попадает массовый ширпотреб типа супергеройского кино. Думаю, что та молодёжь, которая любит подобный бред, легко найдёт его на торрентах. Взрослые же люди уже давно нормальных фильмом в кинотеатрах не смотрели», — поделился своим мнением Степан С.

Часть людей считает, что, в принципе, западный кинематограф приносит нашему народу больше вреда, чем пользы, поэтому чем больше компаний из США и Европы покинет российский рынок, тем будет лучше.

Алена Сычева ИА REGNUM Перед сеансом

«Американское кино умерло в конце прошлого века. Всегда оставалось для меня загадкой, почему в России 30 лет крутят Рэмбо, который уничтожает в Афганистане советских солдат. Почему мы так много смотрели фильмов, где унижают русских? Что за комплекс неполноценности? Пора отказываться от этой мерзкой практики», — призывает Мариана Г.

Ряд пользователей указывает на то, что за время существования кино как искусства, было создано так много произведений, что человеку не хватит всей жизни, чтобы все их просмотреть.

«Вот вам и повод начать смотреть нормальное кино. Можно классику пересмотреть, куча сериалов понавыходила. Где время найти на то, чтобы всё это посмотреть? Вот, пока всё не уляжется, будет навёрстывать упущенное, а там, глядишь, западные компании обратно в Россию потянутся», — предполагает Елена В.

«Всегда найдётся то, что можно посмотреть на досуге. Было бы желание и время», — считает Виталина А.

Нашлись и те, кто отмечают, что нынешнее время позволяет посмотреть то, что создавалось в России раньше, чтобы тем самым сформировать более изысканный кинематографический вкус.

«Народ, смотрите советскую классику. И не самые популярные картины, конечно, которые всем уже оскомину набили. А хорошие фильмы от Ленфильма, к примеру, о которых мало кто знает. Ну, уж если вам не нравятся советские фильмы, то давайте смотреть французскую классику. Там было много отличных боевиков! Короче, фильмов в мире столько, что если их перестанут снимать, то мы не обеднеем», — уверен Валентин Ш.

Напомним, 12 марта издание Variety опубликовало материал, согласно которому компания Sony Pictures Entertainment заявила, что приостанавливает всю деятельность в России из-за ситуации с Украиной.