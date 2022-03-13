Заявление вице-премьера Дмитрий Чернышенко о том, что производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих предприятий, чтобы они могли получать необходимые льготы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

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»Обязательно надо это делать. Это была стратегическая ошибка, что производителей электроники до сих пор в России не поддерживали. И вообще, эти восемь лет импортозамещения, на мой, сугубо гражданский взгляд, мало что дали отечественной электронике. Пора навёрстывать упущенное», — считает Борис К.

Многие пользователи пришли к выводу, что без государственной поддержки производителей микроэлектроники данная отрасль не сможет выстоять под внешним давлением со стороны Запада.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Чернышенко

«Всё это нужно было делать еще в 14 году! Теперь даже ВАЗ не может нормально работать без иностранных комплектующих. А рынок полупроводников — это вообще нереально для Российской Федерации. Китай, который тут многие считают союзником, в любых раскладах выберет более богатый и большой рынок ЕС и США, простая математика», — предполагает Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти сильно запоздали с данным решением, но хорошо, что вообще вспомнили про отечественный рынок микроэлектроники.

«Да, у России есть проблемы с производством ширпотреба. Но есть возможность нарастить импортозамещение в этой области. Дорогу идущий осилит», — отмечает Вадим И.

Часть людей полагает, что у российской экономики наконец-то открылось окно возможностей, и данный удачный момент нельзя упускать.

«Сейчас у России есть шанс создать свои высокотехнологичные производства. США сильно рискнули, свалив со своими сателлитами из России в надежде, что там устроят бунт из-за колы и айфонов, а Россия развалится. Забыли, что после развала СССР Россия снабжала Запад дешёвым сырьём и была неплохим рынком сбыта для западных производителей, практически не развивая при этом свою гражданскую промышленность. При этом военпром, очевидно, начиная с двухтысячных, развивался и восстанавливался после 90-х. Сейчас есть опасность новой гонки вооружений в лучшем случае. Так как Запад, по сути, объявил новую холодную войну беспрецедентными санкциями, по сравнению с которыми санкции, наложенные на СССР и КНДР, меркнут», — написал Светлана С.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора переходить на реальное импортозамещение, а не менять западных поставщиков на восточных.

«Главное — не сесть на китайскую углу вместо западной. Надо своё развивать. Без этого мы опять окажется в заложниках. Такого повторять нельзя. Советский Союз сам всё производил, находился под санкциями и не ныл», — напомнил Степан Р.

Нашлись и те, кто уверены, что без плотного взаимодействия российского государства с отечественным бизнесом и производством ими в обязательном порядке займутся иностранные конкуренты.

«На самом деле нам надо как можно больше всяких предприятий открывать, чтобы заполнить рынок, который ушел. Если этим не будет заниматься наше государство, то будет заниматься чужое», — предупреждает Анна Ч.

Напомним, 12 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил во время углубленного совещания по развитию российской электронной промышленности о том, производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих предприятий, чтобы они могли получать необходимые льготы.