Кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины, опубликованные Министерством обороны Российской Федерации, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 13 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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»Молодцы! Десантники — наши герои!» — пишет Надежда А.

Многие пользователи были очень воодушевлены увиденным. Граждане считают, что специальная военная операция России на Украине лишний раз доказала, что российская армия является одной из лучших и сильнейших армий мира.

«Наши десантники — самые смелые десантники в мире! Спасибо вам, ребята! Так держать!» — обращается Пётр П.

Цитата из видео «Высадка тактического десанта подразделений ВДВ ВС РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины» mil.ru Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России

«Одно удовольствие наблюдать за работой наших парней. Слаженно и красиво зашли. Гордость берёт, что российская армия теперь выглядит так. Если раньше у кого-то ещё были сомнения в уровне оснащения наших Вооружённых сил, то после начала спецоперации на Украине все вопросы должны были отпасть сами собой», — считает Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что молниеносные действия российских десантников позволили нанести сокрушительный удар не только по военной инфраструктуре нацистов, но и по их моральному духу.

«Я думаю, наши десантники посеяли много паники в стане врага. Всё-таки такая стая из вертолётов, да над столицей бандеровской хунты — это мощно!» — поделилась своим мнением Елизавета С.

«Отличная работа, молодцы! Настоящие герои. Чем больше аэродромов нейтрализуем, тем быстрее иссякнет подпитка оружием бандеровской нечисти. Кстати, снаряжение и подготовка нашей армии очень радует», — отметил Артём Л.

Цитата из видео «Высадка тактического десанта подразделений ВДВ ВС РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины» mil.ru Взятие под контроль аэродрома

Часть людей отмечает, что Минобороны РФ очень осторожно проводит спецоперацию на Украине, пытаясь не допустить потерь среди личного состава, что, конечно же, сказывается на времени выполнения операции.

«Российская армия показала, что она не только может мощно вдарить по сильному врагу (бандеровцы — это не мальчики для битья), но и вести себя аккуратно, не пытаясь одолеть противника шапкозакидательством. Очень профессионально себя наша армия ведёт. Видно, что командование бережёт солдат. Иначе бы взяли всю Украину в течение пары недель. Но нам такая цена победы не подходит. Мы не звери. Мы люди!» — пишет Николай Г.

Ряд пользователей поблагодарил российских военных, что они свою страну и свой народ защищают, не уподобляясь предателям, которые в первые дни спецоперации собрали свои чемоданы и бежали из России.

«На этих парнях страна держится. Спасибо десанту, что не нашли родню в Израиле и не свалили из России, как некоторые представители российской интеллигентской элиты», — написала Мариана Г.

Нашлись и те, кто отметил, что российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, становятся соавторами истории нашего государства.

«Вечная память защитникам человечества от нацистской гадины. Живым — долгого здоровья! Участники российской спецоперации навсегда вписали свои имена в историю нашего тысячелетнего государства, встав в один ряд с советскими солдатами, с теми, кто гнал Наполеона, с теми, кто топил крестоносцев, с теми, кто отвоёвывал свободу у татаро-монгольского ига. Парни творят историю!» — написал Александр А.

Напомним, 12 марта Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины.