В соцсетях множатся комментарии про украинского певца Макса Барских, который запретил исполнять свои песни в России. Люди говорят, что до запрета даже не представляли, кто это такой. А теперь и вовсе считают его никчёмным. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее более характерные комментарии.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

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"Невосполнимая потеря для российской культуры, мы прям культурно осиротели», — иронизирует Сергей.

«Мне очень смешно, тем более если учитывать, что российские музыкальные платформы первые разорвали с ним все контракты! Очень нравилась его музыка, но после его гнилых речей о народе России удалила все его песни! Мерзкий человек», — поделилась мнением Галина.

«А это кто? И почему мы должны были слушать его песни?» — вопрошает Татьяна.

Скриншот страницы Youtube канала «Max Barskih» Макс Барских

«Первый раз слышу про этого персонажа. Очередной гастарбайтер, который кормился в нашем шоубизе?» — спрашивает Михаил Морозов.

«Кто это вообще такой? Что за чепушила?» — поддерживает Сергей Панько.

«А это вообще кто? Он врач, учитель, учёный, изобретатель, инженер, солдат, землепашец, спасатель? Нет, он всего лишь скоморох, на поприще развлечений людей, работающих и создающих те самые пресловутые «материальные блага», корчит из себя нечто значимое, хотя в военный день его ценность ниже пачки «Доширака», — развивает тему Д.

«Против России выступает, но не забывает пользоваться русскими деньгами, русскими соцсетями», — поделилась наблюдением Ксения.

«Война закончится, приползет на коленях, но даже тогда надо будет гнать эту тварь с нашей земли», — предлагает Илья.

«Обиделся, что в другую сторону стрелять стали. А когда в Донбасс стреляли, не обижался чёт…» — отмечает Ольга Алексеева.

«Просто любопытно. Кто сейчас поступает подобным образом из шоу-бизнеса, они вообще думают о будущем? Той Украины, которая была, больше никогда не будет, от слова вообще. Куда они дальше побегут, учитывая, что в ЕС они никому не нужны, даже в образе посудомойки», — рассуждает Олег Бакасов.

«Зачем вообще все эти годы мы раскручиваем этих певцов и певичек ртом, крутим украинские сериалы, кормим этих орлов и решек при их гнусном к нам отношении? Что, раньше это было непонятно? Главное, всех запомнить поименно и назад к нам не впускать», — считает Агния.

«Удачи тебе, Максимка, в творчестве. Но теперь вне России. Пополняй ряды творческих поломоев Европы, подавай прошение о политическом убежище, побирайся..» — пожелал Алексей Ретров.

«Господи, очередные поющие трусы подавились своими музыкальными отрыжками», — поддержала Олеся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барских заявил, что отменяет концерты в России. На вопросы поклонников в Инстаграм певца, вернут ли им деньги, Барских ответил, что их деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине.

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