Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе, обсуждают в сети. Люди не понимают, о каком компромиссе может идти речь: «Донецкий трибунал — ваш компромисс». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«О чём они там говорят? Какой компромисс? Условия однозначны: сложить оружие и предстать перед судом!» — считает Николай.

«Это бесполезные переговоры, пустая трата времени. Кадыров уже давно сказал: капитуляция и точка!» — поддерживает Лариса Севелкина.

«Нашли кому верить: сегодня ищут встречи и переговоров, а завтра обливать грязью опять будут», — поддерживает Чак.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

«То же самое они говорили после каждой встречи в рамках Минских соглашений», — замечает киевлянин.

«Новость безусловна вселяет оптимизм. Обе стороны ищут пути разрешения конфликта, это самое важное», — считает Галина.

«Бред полный. Как можно обсуждать возмещение ущерба лицам, которых после спецоперации не будет во власти на Украине? Выдуманный проект «Украина» скоро будет закрыт и начнется построение реального государства, без нынешних клоунов», — считает Олег.

«Донецкий трибунал — ваш компромисс и Забайкальские урановые рудники», — считает Константин.

«Все эти заявления только для того, чтобы солдаты в окопе надеялись на замирение и держались. Не надо нам молчать и заявить жесткую позицию «или-или», — поделился мнением Сергей.

«Никаких компромиссов, никакой пощады бандеровцам!» — считает Денис.

«Осталось немного: 7−10 дней и будет безоговорочная капитуляция укровермахта. Тогда и переговорим», — полагает Игорь.

«Компромисс будет после выдачи всех бандеровцев Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Айдара (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих нацистских вы… Выплаты Украиной контрибуции на восстановление Донецкой и Луганской республик», — поддерживает Дмитрий.

«Не будет никакого компромисса, только полная капитуляция окраины, а как следствие, — разоружение, федерализация, признание Крыма, ДНР и ЛНР и внеблоковый статус. А ещё суд над всеми нацистскими батальонами. Насчёт остального торговаться можно», — считает Алексей Салтыков.

«Правильно: чем громче звучат пушки — тем ближе компромисс на российских условиях. А то когда наши пушки молчали, то 8 лет хунта стреляла по Донбассу и не выполняла Минские соглашения», — поддерживает Илья Горяев.

«Зеленский своими преступными действиями против народа наработал себе на хороший срок. С ним можно говорить только о сдаче в руки правосудия», — считает Юрий.

«Всем уже очевидно, что англосаксонский проект «Украина» терпит крах. Так называемые «украинцы» не сложились ни как нация, ни как носители суверенитета. Эта территория неизбежно будет переформатирована в несколько новых государственных образований, не представляющих угрозы России», — считает Р.

«Жесткие действия Москвы в отношении русофобского режима Украины преследуют единственную цель — разобраться с правнуками гитлеровских недобитков, расплодившихся в Киеве, как опарыши под старой корягой, и питающихся ненавистью ко всему, что было единым для малороссов и великороссов», — считает Игорь.

Очень жёстко высказался читатель под псевдонимом «Российский Крым»:

«Пришло время отвечать. Совсем скоро вы вспомните всё. Беркутят, которых кололи заточками и жгли на майдане, Корсунь, «майский одесский шашлычок», которым так гордитесь, «самку колорада» в Луганске, над которой весело гоготали, Кристину и Киру Жук, разорванных вашей миной на куски в Горловке, чьи фото вы потом повесили в «музее российско-украинской вийны», как фото «жертв российской агрессии». Вспомните тех, кого расстреливали и сваливали в ямы. Вспомните всё то, что писали на минах и снарядах, которыми обстреливали Донбасс. Верю, что у вас очень хорошая память. И теперь пришло время ответить за всё, что вы натворили. Ну тут остаётся только вспомнить знаменитую фразу: «Смерть фашистским оккупантам!» Больше и сказать нечего».

Напомним, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Коммерсанту» отметил, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе.

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