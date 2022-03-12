Решение президента США Джозефа Байдена ввести запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

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"Как теперь американцы без пива-то российского? Чем они водку закусывать будут?!» — шутит Валерий Н.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с изрядной долей юмора, ведь эти санкции не идут вообще ни в какое сравнение с тем, что США применяли в отношении России ранее.

«Всё! Самые суровые санкции пошли! Экономика России сейчас не выдержит такого невероятного давления!» — пишет Андрей Ш.

«Слава богу, что ушанки и балалайки экспортировать в Америку не запретил. Но я уже начала переживать за медведей, которые живут в зоопарках по всему миру», — издевается Dasha B.

«А как же они забыли внести в этот список чернику и бруснику, а вместе с ними заодно и самое распространенное лекарство России — малину и мёд?» — удивляется Елена З.

Некоторые комментаторы отмечают, что американский президент ввёл санкции против России, а пострадают в результате этого граждане США.

«Офигеть! У нас самые лучшие бриллианты из Якутии. Коньяк повкуснее, чем многие породистые виски. Морепродукты вообще — одно загляденье. «Дед Баллон» против себя санкции что ли ввёл? Как на это смотрит американское общество?» — интересуется Сергей Л.

Сальвадор Дали. Натюрморт с красной рыбой. 1922

«А что у нас с Америкой какой-то очень большой товарооборот? По-моему, его практически не было в последнее время. Чем там Байден решил нас напугать — решительно непонятно», — написал Евгений Ч.

Часть людей полагает, что президент США не отдаёт себе отчёт в своих действиях, иначе бы он занимался проблемой растущих цен на топливо в Америке, а не накладывал очередные бессмысленные санкции на Россию.

«Блин, ну как же без водочки, да без икорочки? Как же вы бедные будете без наших продуктов? И брильянтов вам наших не надо. Эх… Ну да, топливо в США очень сильно дорожает, нужно экономить», — указывает Inga A.

Кузьма Петров-Водкин. Натюрморт. Свеча и графин. 1918

«У старика конкретно крыша едет. Жизнь его побила, причём сильно. Видимо, он решил, что терять уже нечего». В Америке бензин в цене растёт, как на дрожжах, а он продолжает свою самоубийственную санкционную политику. Скоро США превратятся в большую Северную Корею», — предполагает Лилия Т.

Ряд пользователей указывает на то, что если американский президент продолжит в том же духе, то о гегемонии США скоро можно будет забыть.

«Это уже настоящая агония! У Штатов наметился сильный кризис», — уверен Николай Г.

Нашлись и те, кто уверены, что конфронтация с Америкой сыграет на руку России, руководство которой отныне вынуждено заниматься национальной политикой и повышать благосостояние своих граждан, чтобы выстоять на международной арене.

«Опыт показывает, что страны, против которых США вводят санкции, укрепляются, а страны, которым они помогают, разваливаются», — заметила Виктория В.

Напомним, 11 марта на сайте Белого дома было опубликовано заявление американского президента Джозефа Байдена, согласно которому США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.