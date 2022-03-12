Решение президента США Джозефа Байдена подписать указ о запрете на продажу в Россию долларовых банкнот стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

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"Нужно запретить еще российские зубочистки, спички, туалетную бумагу и тетрадки в клеточку», — шутит Вадим И.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные манипуляции со стороны американского руководства могут быть направлены в первую очередь на поддержку своей экономики, которая сейчас чувствует себя не самым лучшим образом.

«Твою американскую бабушку! Т. е. теперь я, продав/купив доллары, стану «валютчиком» для Америки? Или таким образом они хотят снизить инфляцию, изъяв из оборота подобным способом валютные «кубышки» российских граждан?» — задаётся вопросами Андрей С.

Некоторые комментаторы предположили, что суть подобного решения заключается в том, что Америка хочет любыми способами ударить по российской экономике.

«Видимо, это и есть тот инструмент, которым Байден вознамерился «разорвать» российскую экономику. Шут гороховый! Засунь себе «грязную зелёную бумажку» в известное место!» — написала Таня Ж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Часть людей полагает, что в связи с данным указом американского президента пострадают некоторые российские граждане.

«На вес золота теперь доллары и евро. Чёрный рынок, привет-привет! Российским гражданам, имеющим вклады в валюте, можно только посочувствовать, хотя их предупреждали», — пишет Мариам И.

Ряд пользователей указывает на то, что такая политика США в отношении России дорого им обходится, и будет стоить ещё дороже.

«За уран-то чем платить будете, запрещатели?» — обращается Дмитрий В.

«А зачем нам в России теперь эти долларовые банкноты? Вот мы посмотрим, как вы без пшеницы и дерева жить будете, товарищи американцы. SWIFT отключили, банкноты не ввозят… вы натурой платить собрались за нефть?» — задаётся вопросом Татьяна Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отдельные комментаторы отмечают, что российскому руководству пора заняться укреплением своей экономики, не позволяя Америке влиять на внутренние процессы в стране.

«Вбейте их себе в третью ноздрю, эти свои баксы! Китай уже запустил программу отказа от доллара! И нам пора, причём давно уже», — поделился своим мнением Денис Р.

«БРИКС создаёт свою наднациональную валюту, обеспеченную золотом. Нашей стране необходимо ускорять этот процесс», — написал Дмитрий Б.

«Если в стране не будет наличных долларов, значит, их никто не будет покупать. Это в свою очередь значит, что популярными станут другие валюты. В их числе, надеюсь, будет и рубль. Пора поднимать отечественную валюту», — считает Екатерина К.

Нашлись и те, кто уверены, что подобные указы призваны посеять панику среди неуравновешенной части российского общества.

«Жаль, что есть такие люди, которые готовы Родину продать и Западу в ноги «упасть», лишь бы их айфончики не поотключали. Прискорбно это видеть, когда в такое тяжёлое время люди «поворачиваются» против своих же (я имею в виду внутри России)», — отмечает Стас М.

Напомним, 11 марта президент США Джозеф Байден подписал указ о запрете на продажу в Россию долларовых банкнот. Отмечается, что отныне запрещается также реэкспорт долларовых банкнот, их продажа или поставка прямым или косвенным путём из США любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.