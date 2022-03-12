Информация, согласно которой ведомство завершает процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории Российской Федерации, в результате чего американская социальная сеть будет заблокирована в России в ночь с 13 на 14 марта, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

"После того как Meta разрешила призывать к убийству российских граждан, было бы странно ждать, что российские власти пропустят это мимо глаз. Не мы маховик русофобии и нацизма на Западе раскрутили. Но мы обязаны от него защищаться!» — пишет Лена Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Многие пользователи встретили данную новость с пониманием, ведь руководство социальной сети Instagram выступило с русофобский позиций, позволяя своим пользователям проявлять ненависть в отношении российских граждан.

«Неужели до россиян дошло, что на Западе их за людей не считают. Пора уже адекватно смотреть на ситуацию и не бояться принимать решительные меры против агрессии», — считает Ринат А.

Некоторые комментаторы отмечают, что не будут горевать по поводу отсутствия доступа к Instagram, ведь они особо даже и не пользовались этой социальной сетью.

«То самое чувство, когда даже не был там зареган!» — отметил Никита У.

«А что, много кто пользовался этими Instagram и Facebook? Я просто как сидел во «ВКонтакте», так и продолжаю здесь сидеть. Как видите, в динозавра не превратился. Жить можно и без ваших западных сеток», — написал Павел Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

Часть людей переживает, что для многих российских граждан Instagram является инструментом для зарабатывания денег, которого больше не будет.

«Множество граждан имеет свой бизнес в инсте. Это не только блогеры вообще-то. Интернет-магазины, интернет-аптеки, предприниматели разных мастей, предприятия, учебные заведения, работники сферы услуг. Это уже сформировавшийся внутренний рынок, который сейчас крайне необходим стране из-за санкций! Платят налоги! Они все останутся без работы! Менеджеры, страйкмейкеры, таргетологи, дизайнеры, рекламщики, технари, бухгалтера и т. д. Роспотребнадзор их будет трудоустраивать?» — задаётся вопросом Светлана П.

Ряд пользователей указывает на то, что российский бизнес спокойно перекочует на отечественные площадки и не понесёт из-за блокировки Instagram больших издержек.

«Зачем истерику устроили? Вся эта интернет-тусовка скоро перейдёт на российские соцсети и всё. Вы, блин, тут свои комментарии пишите — в одной из самых популярных соцсетей! Алло! Просто рынок немного сместит свои акценты, но работа у людей как была, так она и останется. За них переживать нет смысла», — написал Алексей В.

Нашлись и те, кто уверен, что без жёсткой позиции руководства России по отстаиванию интересов своего народа, этот самый народ окажется в тисках западной русофобской информационной пропаганды.

«2008 год — конфликт Грузии с Южной Осетией. 2014 год — переворот на Украине. 2016 год — попытка переворота в Турции. 2020 год — протесты в Белоруссии и попытка переворота. 2022 год — протесты в Казахстане и попытка переворота. Всё это произошло по соседству с Россией. Если мы не возведём информационную защиту от Запада, то в следующий раз это произойдёт у нас», — написал Виктор Х.

Напомним, 11 марта на сайте Роскомнадзора была опубликована информация, согласно которой ведомство завершает процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории Российской Федерации. Отмечается, что американская социальная сеть будет заблокирована в России в ночь с 13 на 14 марта.