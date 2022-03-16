Заявление руководства видеохостинга YouTube о том, что сервис отныне незамедлительно блокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру, а также будет удалять любые материалы о специальной военной операции России на Украине, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Я так понял, что можно хоронить Google? Судя по всему, компанию её хозяева в Америке прижали», — подозревает Стас М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные агрессивные действия в сторону России не могут не вызвать ответной реакции со стороны нашего государства.

«Ведь сами же нарываются на блокировку в России. YouTube до последнего пытался вести себя по-хорошему. На все практически требования российских властей отвечал. Теперь что-то изменилось. Видимо, продавили американские власти. Я уверен, что руководство YouTube не стало бы так откровенно гасить российскую позицию», — написал Михаил С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что есть подозрение, согласно которому YouTube намеренно провоцирует российские власти на то, чтобы сервис был заблокирован на территории России.

«Российские власти до последнего терпят, не хотят запрещать YouTube, а руководство YouTube только и делает, что пытается себя запретить на территории России. В США думают, что мы тут животные какие-то? Большинство российского населения, пользующееся этим сервисом, — это не идиоты. Они прекрасно видят, что происходит», — уверен Олег Н.

Часть людей уверена, что на Западе больше не существует такого понятия, как свобода слова.

«Свобода слова по-американски. Лицемеры долбанные», — пишет Дмитрий О.

«В ответ будет запрещен YouTube. Свобода слова в мире умерла за какие-то две недели. А знаете почему так быстро? Потому что её и не было никогда. И никогда не будет. Всё это иллюзия и обман», — считает Денис П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Статуя Свободы

Ряд пользователей указывает на то, что YouTube за годы своего существования стал практически монополистом в своей области, его блокировка не принесёт много радости российским гражданам.

«YouTube — это единственный сайт, из-за блокировки которого я буду реально грустить. Всё-таки за столько лет пока что никто не смог приблизиться по уровню к YouTube. Очень жаль», — написал Юрий Д.

«Уйдёт YouTube — появится альтернатива. Свято место пусто не бывает, как говорится. Да и к тому же VPN никто не отменял. С помощью его YouTube можно и дальше будет смотреть, только российские блогеры оттуда окончательно уйдут», — отмечает Николай К.

Нашлись и те, кто уверен, что Россия может обеспечить своих граждан альтернативными YouTube площадками для просмотра видео, как это в своё время сделал Китай.

«Пора блокировать этот вражеский ресурс, который открыто проявляет по отношению к нашей стране агрессию. Правильно Китай в своё время от этого дерьма американского избавился. Теперь китайский народ хотя бы может не бояться санкций», — поделилась своим мнением Виктория К.

Напомним, 11 марта руководство видеохостинга YouTube опубликовало сообщение в Twitter, согласно которому сервис отныне незамедлительно блокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру, а также будет удалять любые материалы о специальной военной операции России на Украине.