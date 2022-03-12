В России ответили на возмущение главы Instagram: «Поигрались и будя»
Слова главы Instagram Адама Моззери (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.), который назвал неправильным решением блокировку соцсети, в России встретили весьма жёстко. Люди возмущены, как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.
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"А унижение и призывы к насилию и смерти российских военных и президента России по вашему правильное решение? Лицемеры!» — негодует Максим Жемчужников.
«Наконец-то молитвы услышаны. Добро пожаловать в реальный мир господа блогеры», — замечает Илья.
«Русский человек не пропадет, сейчас быстро найдут замену этому всему, дело времени. Инстаграм давно стал огромным помойным ведром», — считает Л.
«Только за! Чтоб меньше этих всяких блогеров, фанерщиков на сцене, ютюберов со своими лайками, в общем бездельников, на которых дети наши равняются! Пусть идут и работают, как все нормальные люди, а не умеют если — так учиться или метла и лопата…» — рассуждает Светлана.
«Как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Открыто делить людей на сорта. Кого можно гнобить, а кого нет. И это «цивилизованная» Европа и Америка?» — возмущаются Денис Мещеряков.
«Мета вообще получается — за насилие, ей интересен сам факт жертв, если она призывает к насилию и разрешает это», — соглашается Виктор.
«Любые соцсети нужно блокировать, в которых допускают такие действия в сторону России, без права их восстановления на всё время и безвозвратно», — считает Алексей Александрович.
«Вообще все сети грохнуть и всё. Люди снова начнут нормально общаться друг с другом», — предлагает Наталья Илькив.
«Удалил инсту и ни капли не жалею. И мне не будет стыдно перед уже пострадавшими нашими русскими по всему миру. Пусть это лишь намёк на солидарность и сопереживание, но я останусь человеком, а не «инстосамкой», плюющей на людей только из-за фоточек и рекламы», — поделился Артем Ульянов.
«Наконец-то вырезали эту раковую опухоль, а то на вопрос ребенку, кем хочешь быть, был ответ: «Блогером», — поделилась Светлана.
«Прекрасное решение. Дайте пожить людям. Все в телефонах вечно», — поддерживает Дмитрий Цуканов.
«Пусть блокируют. И дружба будет, как раньше. А не в просторах интернета», — считает Геннадий.
«Я живу без инсты, Фейсбука, Твиттера — и ничего. Очень между прочим не плохо живу. Жалко только камушки в игре теперь не купить. Но я сэкономлю, а они потеряют, не продадут мне воздух», — поделилась Лиса.
«Экономика — это то, что материально производят, а не виртуально. Поигрались и будя. Да здравствуют экскаваторщики, водопроводчики и электрики из б/у блогеров. Ну или всех последних в сад», — замечает Евгений.
«Руководитель Instagram как будто не понимает основного. Единожды допущенные фашистские действия или высказывания открывают двери для того, чтобы чума фашизма распространялась по всему миру. А именно как фашизм рассматривает большинство россиян заявления и действия Meta.
Сейчас это уже вопрос национальной гордости и чести, а не только вопрос информационной безопасности. Meta не оставила россиянам другого выбора. Любые слова, которые говорит компания сейчас — лишь воздух, они даже не сделали шаг для того, чтобы принести извинения гражданам нашей страны», — написала в своем телеграм-канале 12 марта член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Ребятушки… Вы не будете диктовать государствам, как себя вести! Когда дело касается геополитики — вы талантливая школота, но не более!» — считает Евгений Письменный.
«Всё правильно делает Россия. Рубя под корень эту мерзость из табакерки. Если надо будет, то создадим свои аналоги, где будет чистота и порядок», — поддерживает Артём Макаров.
«Призывать убивать русских по этническому признаку — вот что неправильно. А Инстаграм и Фейсбук делают это согласно внутренним приказам. Чудовищно», — считает Ибрагим Яблоков.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Instagram считает, что русофобия и призывы к убийству не повод для блокировки.
«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов пользователей в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил Моссери в Twitter. Напомним, Meta разрешила призывы к убийству русских, поддерживающих Путина, на своих платформах.
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