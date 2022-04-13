На фоне исторического роста инфляции и цен на топливо в США, администрация Белого дома не нашла ничего лучше, чем обвинить в этом президента России Владимира Путина. В начале марта 2022 года американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2008 года и средняя цена превысила $4 за 3,7 литра. В тот момент, когда американские граждане начали все громче выражать недовольство, Белый дом обвинил Путина в росте цен на 75%, запустив хештег #PutinPriceHike (#СкачекПутинскихЦен). Одновременно на странице Белого дома в Twitter появилось видео с пресс-секретарем Джен Псаки, которая всего за полторы минуты сумела обрисовать причины кризиса на глобальном рынке нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Главной причиной мировой проблемы повышения цен на нефть и инфляции, по словам Псаки, является специальная военная операция России на Украине. Якобы именно по этой причине, заверила пресс-секретарь, «глобальный рынок нефти находится под угрозой, а цены на газ растут».

Про роль американского президента Джо Байдена в этом кризисе Псаки практически не упомянула и после Путина переключилась на американские компании, указав, что именно от них американцам следует ожидать результатов, так как в данный момент Белый дом одобрил более 9 тысяч разрешений на добычу нефти, которые отечественные поставщики еще не использовали.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию в Twitter.

«Мне нравится, что во всем, что они испортили, никогда не виноваты они сами. Сначала это было изменение цен, катастрофа в Афганистане, инфляция была преходящей, потом это была вина «поставщиков мяса», потом вина нефтегазовых компаний, а теперь это вина Путина. Байден никогда ни в чем не виноват», — отмечает @AliaRenee2.

«Обратите внимание, как она сравнивает количество нефти и газа, добытых в первый год президентства Байдена и в первый год президентства Трампа. Она не стала бы сравнивать ПЕРВЫЙ год президентства Байдена и ПОСЛЕДНИЙ год президентства Трампа», — отмечает @Gregg_Star. Отметим, что Псаки заявила, что за первый год Байдена в США нефти было добыто больше, чем за первый год экс-президента Дональда Трампа.

«Мы должны открыть трубопровод Keystone. Также — нефтегазовые компании сами сжимают рынок, что в значительной степени способствует росту цен, создавая ненужную проблему спроса и предложения», — указывает @ElJefe_America.

«Открытие Keystone не принесет американскому народу никакой пользы. Он даже не закончен. А когда он будет достроен, нефть пойдет на продажу на зарубежные рынки, а не в США. Кроме того, Keystone — это канадская компания. Как это вписывается в нарратив «Америка прежде всего»? С тем же успехом можно продолжать покупать российскую нефть», — отвечает @eportal1024.

«Когда же ее координатор по гардеробу догадается, что красный — не цвет Джен», —отвлекается @CarolynOrganist.

«Вас всех разыгрывает большая нефть, это действительно простой расчет, в таких ситуациях… кто действительно выигрывает от цены на газ? Вы думаете, нефтяные компании начнут бурить, чтобы снизить цену на бензин? Правда??? Когда отходы попадают в вентилятор, а вы единственный в городе, у кого есть вода… вы не будете снижать цену на воду», — приводит аналогию @sirmike_lo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Всем известно, что при Трампе мы были энергетически независимы и являлись чистым экспортером нефти и газа. Байден принял «Зеленый новый курс», привел к сокращению добычи нефти и газа в США», — указывает @WILLEP.

«Это простая манипуляция, исходящая от нефтегазовых компаний, потому что американцы начинают узнавать правду о завышении цен. Пришло время призвать их к ответу, давайте обложим налогом их прибыль и вернем возврат американскому народу», — призывает @BlackKn74938916.

Напомним, что ранее несколько штатов США подали иски против администрации Байдена в связи с её планами по отказу от ископаемого топлива и фальсифицированными заявлениями о «социальных издержках углерода».