Американская поисковая система DuckDuckGo, отличившаяся на рынке за счет приверженности к обеспечению конфиденциальности пользователей и отказу от персонализированных результатов поиска, понизила в ранге поиска сайты, якобы ассоциирующиеся с российской дезинформацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

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Американский журналист Тим Пул осудил столь недемократическое решение, написав в Twitter, что «DuckDuckGo уничтожает свое единственное преимущество одним твитом».

Отметим, что украинский конфликт подорвал доверие к искренности высказываний США о готовности защищать свободу слова. Американская соцсеть Twitter еще год назад заблокировала экс-президента США Дональда Трампа за якобы призывы к насилию, а теперь такие соцсети, как Facebook и Instagram, одобрили призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Ситуация в очередной раз выявила лицемерие западной позиции, согласно которой под лозунгом борьбы с пропагандой цензурируются те, кто вредит имиджу США.

Американские пользователи социальной сети бурно обсудили новость.

«Теперь я не буду пользоваться этой платформой. С таким же успехом можно использовать Google», — отмечает @bowfreak8.

«Тим, я не понимаю вашей позиции. Я понимаю, что Украина вела себя сомнительно. Но разве они не стали жертвами неспровоцированной агрессии? Независимо от пропаганды, которая может исходить с Украины, разве мы не должны быть на их стороне?» — недоумевает @DylanJo50356298.

«Есть ли какая-нибудь поисковая система, которая так не делает? Пожалуйста, расскажите мне…» — просит @roaminggnomes32.

«Теперь DuckDuckGo становится более отстойной версией Google», — подчеркивает @BrokentoDust.

«Duck duck go всегда казалась неуклюжей, а поиск со временем становился все менее релевантным тому, что я искал», — делится @Left_Right 2 .

«Ну, это решение, по сути, вбило гвоздь в гроб поиска… У вас нет реальной возможности или выбора. Только иллюзия этого. Введите «Пицца» в Google… Пройдитесь по страницам… Вы скоро поймете, насколько мал на самом деле охват. Это все иллюзия выбора», — негодует @W2W_UR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я графический дизайнер и менеджер социальных сетей. Я перестал пользоваться DDG некоторое время назад, потому что их поисковая система действительно воняет до небес. Я не могу найти там даже базовые материалы, которые мне нужны. Меня больше не волнует, что с ними будет дальше, потому что их продукт не очень хорош», — рассказывает @shutup_m3g.

«Я давно перестал пользоваться DDG. Его результаты причудливы, случайны и произвольны», — указывает @SecretSunBlog.

«Пока, @DuckDuckGo, и я только что отказался от тебя. Посоветуйте НЕПОЛИТИЧЕСКИЙ браузер», — спрашивает @PrepperReset.

Ранее Twitter заблокировала страницу посольства России в Лондоне из-а публикации поста об обстреле роддома в Мариуполе.

Посольство разместило заявление главы МИД России Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого «обстрела» родильного дома в Мариуполе. Министр указал, что в медучреждении располагалась база нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а информация об обстреле является «фейк-ньюс».

В ответ аккаунт посольства в социальной сети был заблокирован.

«Блокировка аккаунта в Twitter как раз свидетельствует о постановочном характере событий вокруг роддома и о развязанной в этой связи информационной кампании», — приводит ТАСС комментарий представителя посольства.