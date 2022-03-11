Лидеры Европейского союза на саммите в Версале не предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС, выразив полную «поддержку выбора» Киева. Также руководители стран в целом не поддержали идею ускоренного приема Украины в Евросоюз, сообщает 11 марта ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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"Пока они размышляют, Украины не будет. Да уже нет. И Европа это поняла и просто делает вид какой-то деятельности (изображает какую-то деятельность — М. Р.)», — отметил Николай П.

«Да, ЕС не хочет связываться с той страной, которая практически обречена на свое существование либо будет урезана или будет состоять из федеративных районов…» — ответил Николаю П. Александр С.

«Вы держитесь там, всего хорошего», — с сарказмом отреагировал Sergej P.

«А кто-то сомневался?» — недоумевает Василий Т.

«Зеленский скоро совсем охладеет ко всему», — не без иронии добавил Алексей Д., напоминая о недавнем заявлении украинского президента о том, что он охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«А зачем Европе страна, где идут военные действия? Чтобы начать третью мировую?» — не понимает Мария Ц.

«Да… [Украина] ни в каком виде не нужна. Можно подумать, без войны бы куда-то взяли», — ответил Марии Ц. Сергей П.

«Они отклонили, а Зеленский будет опять униженно проситься: ну возьмите меня», — отреагировала Анна К.

«Слава Богу, хоть одно адекватное решение», — пишет Настя М.

«Это было понятно. В Европе не дураки сидят. Вообще не вижу причины объективной, если отвязаться от политики, брать туда украинское государство… Европе не нужен еще один сателлит, которого надо будет содержать. У них и так хватает стран Восточной Европы. Всего, чего хотела добиться Европа она сделала, — выбила себе преференции для украинского рынка, нашла для своих европейских товаров новый рынок сбыта, промышленность внутри уничтожила или скупила — конкурировать с европейскими товарами не могут товары Украины по объективным причинам. Дала минимальные квоты на торговлю украинскими товарами в ЕС, смешные квоты, если говорить простым языком. Кормили бы завтраками и дальше, все плюшки Европа снимала в таком формате. Брать в ЕС не было экономического смысла», — отметил Сергей О.

«Такой зрады… [Зеленскому] ещё никто не подсовывал», — не без сарказма отметил Иван О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Все скоро покажут Украине зад. Нужно будет спасать свою экономику, а не нянчиться с Украиной», — добавила Татьяна Б.

«Сколько там Турция ждёт?» — задался вопросом Дима И.

«Можно подумать, был шанс. У них там и так сплошное «энергетическое голодание», а тут ещё пожизненные нищие захребетники пытаются присоседиться», — не без сарказма отметил Олег В.

«Нельзя принять в свой состав то государство, которое прекращает свое существование», — написал один из участников обсуждения.

«И не возьмут. Украинцы для них те же русские, только дурные», — подытожил Александр К.

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