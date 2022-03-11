Версаль, Франция, , 12:54 — REGNUM Европейский союз совершит ошибку, если поторопится с приёмом в свой состав Украины. Процедура приёма требует времени и реформ, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо 11 марта, прибыв на саммит ЕС во французском Версале.

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Глава бельгийского правительства прокомментировал отказ лидеров европейских стран присвоить Украине статус государства — кандидата на вступление в ЕС. Он напомнил, что необходимо соблюдать все этапы административного процесса приёма новых членов.

«Если мы этого не сделаем, мы совершим большую ошибку», — подчеркнул Де Кроо.

Он отметил, что политический процесс — это другая сторона. Но для вступления в ЕС нужно много времени и много реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, против срочного вступления Украины в ЕС выступили лидеры Франции, Испании, Нидерландов и других стран.

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