Западные страны совершили ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал он в интервью телеканалу TF1.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также в телеграм-канале политолога и публициста Андрея Ваджры. Также заявление Борреля обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.

«Сначала науськивали Украину, теперь дали заднюю», — отреагировал Vasya.

«Начал… признаваться, колоться. Но пока не раскаялся. И это видно», — добавил Andrey Z.

«Уже поздно», — написал один из участников.

«Помню, как часто приезжал Боррель к Януковичу в 2010 году. И все убеждал его ориентироваться на Запад. Только российская делегация уезжала из Киева, тут же являлась туда европейская с Боррелем», — напомнила Татьяна.

«Это они ещё «беженцев» не прочувствовали», — с сарказмом отметил Виталий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Да что вы говорите?!» — отреагировал «Ами».

"Вот что газ животворящий делает», — шутит Ksenia.

«Газ. Удобрения. Пшеница», — ответил ей Evgeny.

«То есть для него ошибка не что обещали, а что не приняли», — задумался Vladimir.

«Он случайно не эстонец? Из какой подворотни в ЕС в политики набирают?» — пошутил FirstName.

«То ли еще будет! «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!..» — не без сарказма отреагировал Павел Ц., процитировав Пушкина.

«А так можно было?» — иронизирует Елена.

«Плешивый пень начал переобуваться… Госдеп сейчас его поправит в нужном направлении», — отметила Eugenia T.

«Да. Тут и сказать нечего. Поняли они. А когда им говорили, что этого не надо делать, и просили гарантий нашей безопасности, этого нельзя было понять?! Хотя цена их гарантий известна… когда-то пакт о ненападении никого не остановил…» — добавила Анна С.

«Нам очень дорого стоят ваши ошибки», — отметила Елена Н.

«Если когда-нибудь будет примирение России с Западом, то это должно быть только через полное признание Западом своих агрессивных действий последних десятилетий и раскаяние за них», — пишет Alexander N.

«Это только начало! Карман заставит протрезветь», — написала Светлана Р.

«Только слепые этого не видели. Водили людей за нос…» — прокомментировала новость Инна П.

Питер Брейгель Старший.Притча о слепых. 1568

«Не… не ошибка, а преступление, т. к. повлекло катастрофические последствия!» — отреагировал Al Fedo.

«Свою ошибку признали? Да, на поводке держали Украину и Грузию, приучая к команде «фас»! Нарушать международные договоренности постоянно — это тоже ошибки?» — задалась вопросом Ludmila.

«Да ладно? Неужели? Ты смотри, как они понемногу отстраняются, мол, я не я и хата не моя!» — комментирует Залина.

«Весь запад — это ошибка», — отреагировал Олег.

«Об этом Путин ещё на Мюнхенской конференции 15 лет назад говорил», — напомнила Ирина Т.

«Это не ошибка. Это были планомерные действия. Ожидали, что Россия будет игнорить факт угрозы. Вот и результат…» — добавил Николай Н.

«Задним умом богаты. Когда пальцем тыкали и показывали, рассказывали, что не надо так делать, вы говорили — это нарративы Кремля», — отметил Стас К.

«Теперь будете за свои «ошибки» платить до конца жизни 10 млн беженцев. И африканские беженцы вам покажутся еще и не такими плохими… Ошиблись они», — отреагировал Андрей Р.

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