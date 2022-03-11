11 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что американская корпорация Meta, которая владеет социальными сетями Instagram и Facebook, не будет препятствовать распространению призывов к насилию и расправам над гражданами России и ее военнослужащими.

Оксана Переможенко, , 10:54 — REGNUM Американская корпорация Meta, владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, не будет препятствовать распространению призывов к насилию и расправам над гражданами России и ее военнослужащими, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы внутренней рассылки компании.

Ян Массейс. Два лицемера

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста, публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

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«Фашизм как он есть», — отреагировал Anton V.

«Что и требовалось доказать. Помойка — она и в Африке помойка. Хоть ты её Facebook назови, хоть как еще», — пишет Limbo Sounds.

«Какие милые», — с сарказмом отметила Ольга С.

«Русские молодцы, что эту помойку у себя закрыли. Цукерберг мстит русским за то, что их власти его помойку… [закрыли]. Как ни крути, это минус доход», — прокомментировал Ardent.

«Ещё одни нацисты», — пишет Renskiy.

«Так они и раньше не запрещали. Вот уж новость», — написала Ирина Г.

«Ничего нового», — комментирует новость «Удалённый аккаунт».

«Я никогда не питал иллюзий насчёт града на холме, но такого дна не мог предположить», — отметил Homo Helmei.

«Во как из них поперло-то… Маски сняты! Демократы», — смеется Анжелика.

«Кто-то точно жаждет третьей мировой… Таким макаром мира не будет! Вы не понимаете? Они спецом нагнетают!!! Кого-то ситуация на Украине устраивает! Но точно не Украину и Россию…» — пишет Ростислав И.

«Зато когда я в безобидном комменте назвал американцев «амерами», меня забанили на месяц!» — поделился Владимир И.

«Рылобук (Facebook. — О. П.) в своем репертуаре — избирательная политика… впрочем, ничего удивительного, зная, кто хозяин», — отметил Alex M.

«Расчеловечение продолжается…» — отреагировала Anna D.

«Я не хочу звучать как батюшка. Но люди, которые своими подписями утверждают такие методы, абсолютно однозначно движимы не благими целями и ценностями. Не так, чтобы этому были необходимы какие-то дополнительные доказательства. Это просто лишний раз подчёркивает наличие экзистенциальных угроз для русской цивилизации», — пишет «Руслан и Людмила».

«Мету» в террористические организации внесут?» — поинтересовался Сергей.

«Вы не понимаете, это другое!» — с сарказмом отметила Ania.

«Маски сброшены! Разрешена героизация нацизма и охота на русских», — добавила «Генеральная линия».

«Походу, пора русским опять до Берлина дойти», — с сарказмом отметил Илья.

«Подстрекательство», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Это прекрасно… и, главное, жизненно необходимо мирным жителям Украины», — не без сарказма пишет Наташа.

«Всегда была уверена, что «Фейс» — это помойка… А теперь — фашистская помойка. И «Инстаграм» туда же, тьху…» — отметила Марина.

«Это так демократично!..» — с сарказмам написал Игорь П.

«Facebook и Instagram временно разрешат пользователям призывать к насилию в отношении россиян в контексте украинских событий. Всё сильнее проявляется истинное лицо западной демократии. Хотя давно всё ясно», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».