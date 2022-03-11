Специальная военная операция России, направленная на демилитаризацию и денацификацию Украины, длится уже две недели. По словам российского руководства, которые подтверждаются поведением украинского, операция проводится успешно и в соответствии с ожиданиями и военными планами. Как и весь мир, сербская общественность с пристальным вниманием следит за событиями на фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин беседует с Александром Вучичем

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Сербский народ, без сомнения, на стороне России. Это показала прошедшая неделя, когда в центре Белграда прошел митинг в поддержку братских русского и белорусского народов. По некоторым оценкам, в митинге участвовало более 30 000 человек, которые скандировали «Сербы и русские — братья навеки» и «F*ck НАТО» и прошли от памятника царю Николаю II Романову до белорусского и российского посольств.

Митинг был организован несколькими патриотическими организациями, но, что интересно, ни правящая партия, ни большинство оппозиционных, которые будут баллотироваться на предстоящих 3 апреля выборах, публично его не поддержали. Их лидеры или представители на акции не присутствовали, и в подконтрольных им СМИ о произошедшем не было сказано ни слова. Это свидетельствует о том, что и те, и другие находятся под влиянием Запада до такой степени, что боятся даже тени конфронтации с ним. Другими словами, ни одна партия на этих выборах не будет представлять ни настоящую пророссийскую, ни настоящую просербскую позицию.

Vice President's Secretariat Народная скупщина Республики Сербии

От президента Вучича это было ожидаемо — он уже годами слушает только своих западных наставников. Следствием такого поведения является то, что российские войска почти ежедневно захватывают произведенное в Сербии оружие, которое правящий режим продал украинской армии. И я предупреждал об этом почти два года назад. Однако это не мешает Вучичу вести двойную игру. С одной стороны, он говорит Западу, что акция протеста в Белграде была организована Россией, и что из-за такого давления со стороны «правых и националистов» он не может ввести против нее санкции. И в то же время Вучич врет российскому руководству, что, мол, это он организовал эту акцию, несмотря на сопротивление европейцев.

Правда на самом деле — противоположность. С помощью своих западных наставников Вучич на следующий же день после нашей манифестации протеста собрал митинг в поддержку Украины, прикрываясь якобы русской диаспорой в Сербии и некоторыми соросовскими НПО. Но на митинге присутствовало всего несколько сотен человек, что было явным показателем воли и мнения сербского народа по поводу конфликта на Украине. Однако это не помешало собравшимся в ярости антироссийской истерии сжечь российский паспорт, обозвать Путина Гитлером и выкрикивать лозунги против него.

И хотя сербы явно на стороне России и ее неотъемлемого права защищать свой народ от нападений нацистов, такого нельзя сказать о сербском руководстве. Помимо упомянутого протеста в поддержку Украины, это лучше всего видно в двух аспектах: принимаемых официальных решениях и поведении подконтрольных правительству СМИ.

Самое главное заключается в том, что Александр Вучич решил, что Сербия должна встать на сторону Запада, поддержав решение Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее «российскую агрессию против Украины». Этим ходом Вучич поставил Сербию в неловкое положение и плюнул на многовековую дружбу сербского и русского народов. Именно в ООН Россия годами защищает Сербию по вопросам резолюций по Косово, Сребренице и Республике Сербской. И пока Россия нам помогает, Вучич наносит ей удар в спину — черт знает в который раз.

Predsednik.rs Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти после подписания двусторонних соглашений между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между между Косово и Сербией

Кроме того, Вучич обманывает общественность Сербии, пугая ее заявлениями о возможном исключении России из ООН, что является юридически невозможным решением. Я предполагаю, что ООН без России устроила бы Вучича и его западных наставников, потому что тогда они могли бы легко сделать на Балканах всё, что они задумали: довести до конца процесс получения независимости т.н. Косово, вернуть Мило Джукановича к власти в Черногории и упразднить Республику Сербскую. Закономерен вопрос, что является целью такого заявления, если не подготовка сербской общественности к новому предательству сербских национальных интересов? Однако это предательство может быть совершено только Вучичем, а не Россией, хотя он и пытается переложить ответственность за это решение на нашего самого важного внешнеполитического партнера.

Это ставит Вучича на передовую глобальной антироссийской истерии, против чего должен выступить весь сербский народ. Только так мы можем противостоять этому позорному осуждению братской России и требовать от правительства Сербии немедленно отозвать это решение и не присоединяться к антироссийским инициативам Берлина и Вашингтона. Шансом для этого станет новая акция поддержки России и Белоруссии «Сербы за русских», которая пройдет в виде автопробега в воскресенье, 13 марта, в 16:00 в Белграде.

Тем временем и СМИ Сербии продолжают нагнетать антироссийскую истерию. И делают это в равной степени и подконтрольные правительству прорежимные медиа, и подконтрольные Западу «оппозиционные». Заголовки, называющие российских солдат «оккупантами», а спецоперацию — «вторжением» или «агрессией», стали обычным явлением. За это время любимым гостем почти всех телепередач стал посол Украины Александр Александрович, который называет Владимира Путина Гитлером и угрожает, что каждый российский солдат, ступивший на территорию Украины, «получит пулю в лоб». Все это как бы с молчаливого согласия сербского руководства, которое не сказало ни слова в поддержку законного права России на защиту своих граждан.

Serbia.mfa.gov.ua Посол Украины в Сербии Александр Александрович

При всем при этом вызывает удивление поведение посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, так как он ни одним словом не осудил сербские СМИ и их истерическое освещение этого кризиса. Вместо этого он почти регулярно ходит на консультации к Вучичу, как будто не понимает, кто за всем этим стоит.

Такое поведение Вучича и его сатрапов является доказательством того, о чем я давно предупреждаю — в случае первого кризиса или благоприятной ситуации Вучич сделает по отношению к России то же самое, что несколько лет назад сделал Мило Джуканович, президент Черногории. Притворяясь величайшим русофилом, когда-либо ходившим по Земле, он резко отвернется от России, начнет говорить о ее «злокачественном влиянии» и, оправдывая свое решение каким-то «западным давлением» и экономическими причинами, поведет Сербию в НАТО, забыв обо всем, что делала для сербов Россия на протяжении всей истории. Антироссийская истерия его СМИ — только первые шаги в этом направлении. Остается лишь надеяться, что, несмотря на то, что весь мир сосредоточен на Украине, эти шаги не останутся незамеченными в России.