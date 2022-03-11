В сообщении агентства Reuters о том, чтоMetaне будет препятствовать распространениюв Facebook и Instagramпризывов к насилию и расправам над гражданами России и ее военнослужащими, обращают на себя внимание две второстепенные детали.

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Первая состоит в уточнении, что впризывающих к расправам и насилиюсообщениях обязательно упоминать российскую операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Второесостоит в указании: «Подобная политика в первую очередь распространится на пользователей в Прибалтике, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, России и на Украине».

В целом решение Meta не вызывает ни малейшего удивления: «свободная социальная сеть», она же спецдепартамент Вашингтона по установлению онлайн-диктатуры, вносит свой вклад в расчеловечивание русских.

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Удивление вызывает только тщательность инструкции: уважаемые, мол, русофобы, не забывайте упоминать российскую спецоперацию, вести русских в концлагерь нужно в установленном порядке и по утвержденному графику, не нарушая строй.

Указывается и регион, жителям которого, прямо говоря, даётся отмашка: давайте, джентльмены из стран первого санитарного кордона, не стесняйтесь, вам ничего не будет; всех остальных просим временно сохранять спокойствие, вас еще не вызывали, не перескакивайте через этапы.

Речь идет не о спонтанных эмоциональных антироссийских вспышках, которые среди граждан указанных стран были бы вполне объяснимы, учитывая накал пропаганды и плотность фундамента, который готовили десятилетиями.

Речь идет о тщательном, по утвержденному расписанию, упорядочивании пропаганды и ненависти: при ее соблюдении нужно выполнять формальные правила, ведь солдат либерал-рейха не должен вести недочеловеков в камеру в плохо отглаженной форме.

Все вышесказанное справедливо и в отношении антироссийской истерии-2022 в целом: она не является эмоционально-спонтанной и к «первой за 75 лет войне в Европе» (да, они пишут именно так) никакого отношения не имеет.

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Но у распространенного с помощью Reuters заявления Facebook есть и один большой плюс: после такого анонса еще одна группа российских граждан осознает то, что осознал уже Сергей Шнуров, а оправданий у тех, кто продолжает упорствовать в своих еврофантазиях, останется еще меньше.

Поклонник и наемный работник либерального тоталитаризма Марк Цукерберг («как же еврей может быть нацистом», спрашивают они) внес таким образом свой посильный вклад в упрочение единства народа России.

И в его окончательное избавление от иллюзий.