Решение компании Yum! Brands сообщить о том, что фирма приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане ждут еду у окна KFC

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"Нам же лучше! Это всё-таки вредная пища, которая приводит к ожирению. Пора раз и навсегда вышвырнуть их отсюда!» — считает Эмин А.

Многие пользователи отнеслись не столь серьёзно к уходу с российского рынка такой крупной сети, как KFC.

«Наконец-то! Жирейте сами с этого фуфла с красителями и вкусовыми добавками! У нас в России принято вообще домашней едой питаться. Альтернатива быстро найдёт на себя спрос», — уверен Кирилл С.

Некоторые комментаторы всё же справедливо заметили, что после бегства KFC из России множество молодых людей, трудившихся на этом предприятии, останутся без работы.

(сс) rob_rob2001 Продукция KFC

«Ребята, вы вот ржёте, что вам оно не надо, а это бахает по логистике, рабочим кадрам и способствует росту безработицы, не говоря уже о налоговых отчислениях!» — пишет Дмитрий Ш.

Часть людей полагает, что основной удар придётся по российским мегаполисам, где иностранные рестораны быстрого питания пользуются особенным спросом, тем не менее это огромное количество граждан, оставшихся без трудовых мест.

«Несмотря на то, что это не наша вина и компания сама приняла решение уйти с российского рынка, тем не менее в этом ничего хорошего нет. Сколько же молодёжи осталось без работы в результате этого шага! Ума не приложить! Особенно печально всё будет в Москве и Санкт-Петербурге, где этих заведений по десять штук на каждом перекрёстке», — отмечает Андрей Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что выход из этой неприятной ситуации один — национализация активов KFC на территории России с последующим открытием на месте этих ресторанов точек общественного питания под новым названием.

«Как бы это смешно ни звучало, но нам надо срочно национализировать эти жральни! Там всё-таки куча народа работала. Нельзя допустить, чтобы людей оставили на улице!» — написал Дмитрий Ш.

«Национализировать! Сотрудники должны продолжат работать там. Только уже нормальную пищу пусть будут готовить, даже хоть бы и из аналогичных продуктов», — призывает Наталия Х.

Василий Иванов ИА REGNUM Очередь к окну обслуживания KFC

Отдельные комментаторы отмечают, что, по сути, эти рестораны даже не придётся как-либо серьёзно переоборудовать, ведь достаточно будет лишь поменять вывеску на новую, с новым названием.

«Да букву одну поменять в названии и дальше пускай там сотрудники работают. Рабочие места следует им всем сохранить. Какая разница уже, чья эта франшиза, сотрудники наши же!» — отмечает Наталья П.

Нашлись и те, кто уверены, что руководство KFC должно на своей шкуре почувствовать последствия предательского бегства из России.

«Крысы побежали. А как же обещанный карьерный рост для своих сотрудников и стабильная заработная плата? Обманули? Ну, тогда прошу расстаться со всем оборудованием и помещениями, что у вас были. Отныне они принадлежат российскому народу!» — обращается Николай К.

Напомним, 9 марта на официальном сайте компании Yum! Brands была опубликована информация, согласно которой фирма приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC.