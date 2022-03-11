Заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского о том, что власти России в условиях санкционного давления на страну предпринимают существенные усилия для поддержания экономики, включая сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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"Нет доллара — нет США!» — пишет Дмитрий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что ограничение хождения американской валюты следовало ввести уже давно, не дожидаясь серьёзных и спешных преобразований в российской экономике.

«Давно пора ограничить хождение доллара и евро на территории России! Только подрывает доверие к национальной валюте», — поделился своим мнением Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора весь сырьевой сектор России переводить на расчёты исключительно в российской валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Давно пора. Пусть за наш газ, нефть, зерно и прочее платят в рублях или золотом, не надо нам зелёных бумажек, которые, как все увидели, ничего в реалии не стоят по мановению из Вашингтона», — написал Михаил П.

«Надо вообще даже за газ, нефть, золото. За всё брать только рублями! Тогда остальным странам для расчёта с нами понадобится покупать рубль! Это повлечёт за собой повышение спроса и цены на рубль, и впоследствии остальные валюты потеряют в цене по отношению к рублю!» — предрекает Мария Н.

Часть людей полагает, что полный отказ от использования доллара не только не приведёт к проблемам, а скорее наоборот, сделает нашу экономику свободной от американских пут.

«Жду, когда вообще объявят эту бумажку валютой врага, а её использование окажется вне закона», — пишет Ольга Ц.

«Надо вообще от доллара отказаться. Просто из принципа. Перейти на китайскую валюту и не париться. Уж кто-кто, а Китай со своей стабильной экономикой не подведёт», — считает Анатолий С.

Ряд пользователей указывает на то, что множество состоятельных людей и представителей бизнеса хранили свои сбережения в долларах просто из привычки. Пора эти привычки менять, считают граждане.

«Люди, особенно состоятельные, отдают предпочтение доллару по понятным причинам. Пока Америка сильна, эта валюта никуда не упадёт. Правда, и Китай там на лидерские позиции метит, так что пора уже менять свои приоритеты», — указывает Ринат А.

Нашлись и те, кто полностью доверяют российским властям новую экономичную политику.

«Я считаю, что не надо суетиться и не надо пытаться заработать на падении рубля. Не хочу сказать, что ЦБ полностью контролирует ситуацию, но мы видим, как стремительно меняются приоритеты. Не пытайтесь играть против рубля — дороже для себя выйдет», — считает Игорь А.

Антонова Дарья ИА REGNUM Центральный банк России

«Я думаю, наверху заранее ко всем сценариям подготовились. Не зря же уже не первый год дедолларизация в стране происходит и укрепление сотрудничества с Китаем. Доллар, пока-пока!» — написал Евгений Л.

Напомним, 9 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости о том, что власти России в условиях санкционного давления на страну предпринимают существенные усилия для поддержания экономики, включая сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах.