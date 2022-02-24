Экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена в потакании радикальным климатическим экстремистам, взявшим управление над Штатами на фоне исторического роста цен на газ и ситуации на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Цены на энергоносители стремительно растут — они уходят в бесконечность, и всё из-за Джо Байдена», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времен финансового кризиса 2007−2009 годов, так как средняя цена на бензин превысила $4 за 3,7 литра.

Отметим, что на российский экспорт нефти приходится около трети европейского импорта, однако в США российский экспорт составляет чуть менее 10% от общего импорта Штатов.

Комментируя влияние событий на Украине на рост цен на нефть, Трамп заявил, что данного конфликта никогда не должно было произойти.

«Путин ни за что не сделал бы этого, если бы я был президентом», — подчеркнул Трамп.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Изменение климата и глобальное потепление, возможно, реальны, но если мы просто перестанем использовать газ, глобальное потепление не изменится. Когда такие страны, как Китай, Россия и Индия, продолжают использовать газ гораздо больше, чем мы, глобальное потепление будет продолжаться независимо от того, что мы делаем», — пишет rhetealtonalddrump.

«Климат меняется, и он всегда менялся на протяжении 4 миллиардов лет жизни планеты. Однако наука еще далеко не определилась с тем, являются ли антропогенные выбросы углерода причиной этих изменений или способствуют им. Все выводы основаны на моделях, которые не могут правильно предсказать изменения и постоянно модифицируются с учетом их неудач. Поэтому основывать будущее Америки на таких моделях так же безрассудно, как ставить на кон свои сбережения в казино Лас-Вегаса после пьянки», — объясняет drd64.

«Трамп снова прав, и я очень скучаю по нему как по президенту США. Я надеюсь, что он вернется», — отмечает dya558.

«Все проблемы, которые мы имеем сегодня, были вызваны противодействием тому, что пытался сделать Трамп», — считает podtrek202.

«Проблема, которую мы имеем сейчас, заключается в том, что демократы стоят у руля и не знают, что делать. Мы, народ, знаем, что делать. Избавьтесь от этих НЕНАДЕЖНЫХ демократов, и эти проблемы исчезнут», — советует hunterscott.

«Трамп решил бы проблему с газом к выходным. А пока нам придется еще два года мучиться с этими имбецилами», — негодует jimmycrackcorn.

«Производство батарей из редкоземельных металлов ужасно вредит окружающей среде. Поэтому мы покупаем их в Китае. Я думаю, именно поэтому мы вышли из Афганистана. Чтобы позволить Китаю добывать полезные ископаемые», — иронизирует termlimitsnow204.

«Знаете, кажется, что почти каждый день нам приходится говорить: «Трамп снова прав»! Не будучи политиком, он обладает высоким уровнем здравого смысла и знает разницу между правильным и неправильным! Мне очень не хватает его лидерства!» — скучает donall108.

«Он обладает этими качествами в основном потому, что он НЕ политик», — отвечает mr.waffles.

«Подумать только, единственное, на что демократы могли жаловаться на Трампа в течение четырех лет, это «российский сговор», созданный демократами. Он был настолько хорош», — вспоминает RobynE188.

Напомним, что рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома Джо Байдена в сфере внешней политики вновь упал, выявил недавний опрос Gallup. Только 40% американцев одобряют работу президента в сфере внешней политики. Это на один пункт ниже его общего рейтинга одобрения, который составляет 41%.