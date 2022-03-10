В британской армии подтвердили, что некоторые солдаты не подчинились приказу и сбежали воевать на Украину. По словам представителей, эти солдаты поехали на Украину по собственному решению, так как британским служащим въезд в страну запрещен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что она поддерживает британцев, которые хотят поехать на Украину, чтобы присоединиться к международным силам для борьбы, и добавила, что люди должны принимать решения самостоятельно. Однако позже в правительстве разъяснили, что министерство не советует ехать на территорию Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Министерство обороны Великобритании прокомментировало ситуацию, пообещав привлечь к дисциплинарной ответственности всех солдат, поехавших на Украину.

Некоторые пользователи отметили, что они не верят в то, что британцы по собственному решению поедут воевать в другую страну.

«Я не куплюсь на это», — написал @Samthestrong2.

Часть пользователей написали, что они поддерживают решение сбежавших солдат поехать на Украину, потому что, в отличие от глав европейских стран, они хоть что-то делают.

«Если они это сделали, тогда я желаю им удачи, я уважаю их за это решение. Они отказались бездействовать и смотреть на зверства. Они хоть что-то по этому поводу делают, они делают то, что получается у них лучше всего. Наши служащие входят в ряды лучших в мире. Ими нужно гордиться. Я горжусь», — прокомментировал @Vidardogsmum.

«Пока они делают то, что противоречит приказам и закону, тяжело не восхищаться их преданностью делу и помощью Украине, учитывая то, что там происходит», — согласился @BrunoFabian.

«По крайней мере, они что-то делают, а не просто смотрят», — отметил @Bear2Forest.

В комментариях поинтересовались, какая ответственность ожидает сбежавших солдат. Некоторые пользователи напомнили, что Великобритания очень часто использует «двойные стандарты», так что поддержка нарушителей вполне понятна.

«Их отправят в военный суд, как это предписывает закон? Их оштрафуют, будет ли процесс, могут ли их лишить подданства, как это было сделано с теми, кто поехал в Сирию? Или это всё применяется только по отношению к странам Ближнего Востока?» — спросил @TheCatFather15.

Ряд пользователей переживает, что незаконное участие британских солдат будет воспринято Россией как участие иностранного государства или воспрепятствование проведению специальной военной операции и приведет к Третьей мировой войне.

«Это может вовлечь Великобританию в войну, и это нехорошо закончится», — отметил @Acarljackson.

U.S. Army Британские солдаты

«Правительства пытаются избежать прямой конфронтации британских и российских войск. Если этих солдат поймают русские, им вряд ли поверят, что они действуют независимо. Это может привести к войне», — написал @highamnoone.

«Проблема в том, что Россия может принять это как то, что британские солдаты сражаются на стороне Украины и действуют от имени Великобритании. Даже несмотря на то, что они сбежали, эти британские солдаты, сражающиеся в конфликте, могут стать причиной множества проблем», — написал @brightengineer.

«Зачем Великобритании рисковать, вступая в войну, просто потому, что несколько солдат решили действовать самостоятельно? Они могут просто порвать их сообщение с войсками и разрешить им действовать, как они хотят, и при этом официально осуждать их действия и признать их дезертирами», — предложил @NepSpartan759.

Некоторые комментаторы считают заявления представителей министерств слишком глупыми и некомпетентными, потому что слова одного министерства противоречат словам другого, и это совершенно не соответствует заявлениям о «едином мнении», обещанном премьер-министром.

«Я что-то упускаю, или все эти ответы чересчур наивны? Мы хотим воевать, но не можем делать это официально, потому что не хотим спровоцировать Третью мировую войну. Вы два плюс два сложить не можете?» — поинтересовался @wotyagerrin.

«Сюжетный поворот, это окажутся российские шпионы в британских вооруженных силах», — пошутил @ZzyMoney.

Часть пользователей не считает, что действия сбежавших на Украину солдат могут на что-то повлиять, потому что Россия и так видит в Великобритании недружественное государство из-за того, что Великобритания вводит санкции и поставляет оружие на Украину.

«Мы открыто снабжаем Украину оружием, я не думаю, что это пошатнет баланс», — отметил @KieranF1nn.

«Я пыталась разобраться в вопросе, и это очень сложно. Насколько я поняла, «помощь», оставляемая на границе с соседним государством, которую впоследствии забирают на Украину, не является актом войны. Но участие государственного вооружения и армии третьей страны напрямую в конфликтной зоне является», — объяснила @L_A_D_J.

Напомним, ранее президент Украины призвал иностранцев вступить в «международную бригаду» для помощи украинским военным. Министерство обороны Великобритании сообщало, что не планирует отправлять своих военных на Украину, потому что может сложиться неправильное представление о том, что Великобритания направила свои войска в помощь Украине.