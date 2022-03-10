Заявление Еврокомиссии, согласно которому Европейский союз принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также против 146 членов Совета Федерации РФ, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразил свою точку зрения 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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"Они ведь понимают, что делая нам санкции, они этим самым поднимают патриотизм среди российских граждан?» — задаётся вопросом Джамильян А.

Многие пользователи пришли к выводу, что систематические попытки Евросоюза напугать российских граждан всё новыми и новыми санкциями терпят крах, ведь большинству российского населения по большей частей наплевать на то, что там и у кого за границей арестовали.

«Простому народу, а это большинство, совершенно наплевать на тех чиновников, у которых вклады и дети за границей. Надо учиться в своей стране и деньги вкладывать в неё. Кто свои бабки доверил загранице и их потерял — тот сам виноват», — считает Валентина Ш.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Буржуй

Некоторые комментаторы отмечают, что санкционное давление на Россию со стороны Запада поспособствовало тому, что российский народ сплотился вокруг руководства страны.

«Народ в стране, наоборот, сплотился. Запад этого не понимает. Пускай и дальше не понимает», — пишет Екатерина М.

«Пусть Запад и Европа железный занавес по периметру опустят и живут отдельно от нормальных людей. Санкциями своими они не только нам, но в первую очередь себе хуже сделали», — убеждена Гузель Ф.

Часть людей полагает, что санкции могут быть угрозой только для той страны, у которой нет своего суверенитета.

«Теперь люди понимают, что такое суверенитет! Только через кризис можно донести до людей, что у России долгое время не было суверенитета, и о том, что сейчас началось его восстановление», — указывает Сергей К.

«Против России ввели более 5500 санкций. Таким образом, мы обогнали даже Иран и Северную Корею. Тем не менее жить заметно хуже не стали», — отмечает The N.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ряд пользователей указывает на то, что антироссийские санкции, конечно, принесли неприятности российским гражданам, но государство сумело нивелировать основной ущерб за счёт в том числе и политики импортозамещения.

«Судя по всему, западные «партнёры» надеялись, что санкции заставят олигархов и народ кинуться на власть. Оказалось, всё наоборот. Они что, нас за животных принимают? Кто-то ради айфона разве готов свою задницу Европе или Америке продать? Среди моих знакомых таких предателей нет», — отметил Николай К.

Нашлись и те, кто отмечают, что крупным предпринимателям, которые попали под санкции ЕС, отныне придётся работать на российский народ, что не может не радовать.

«Это хорошее известие. Наши деньги не уйдут никуда, потратятся здесь и будут вновь участвовать в российской экономике. Всё равно нечестно заработанные деньги олигархов мы бы не увидели. Чем больше их зажимает Запад, тем больше олигархи начинают работать на наше государство», — написал Рафаэль И.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия распространила заявление, согласно которому Европейский союз принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также против 146 членов Совета Федерации РФ.