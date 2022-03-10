Решение правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрить второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, позволяющий вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

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«Вай, красавчики!» — радуется Богдан В.

Многие пользователи оказались несказанно рады тому, что власти России наконец-то решили заняться вопросом национализации и стремятся как можно быстрее реализовать данные меры по поддержке стабильности российской экономики.

«Да ё-моё! Как долго же мы этого ждали! Неужели народ России становится во главу угла в нашей стране?!» — не верится Николаю М.

«Ребята! Сейчас стране нужны будут инженеры! Бегом все повышать уровень образования! Скоро работы будет — завались!» — предрекает Светлана Ч.

Советский плакат. Молодой инженер, в цех!

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство страны поступает совершенно справедливым способом, ведь бедствующие иностранные компании уносят с собой прибыль, а российских работников оставляют ни с чем.

«Давно пора! Иностранные компании не желают работать в России? Нет проблем! Их предприятия и коллективы сменят собственников и продолжат работать дальше!» — пишет Константин Н.

Часть людей уверена, что без национализации проблему с резким ростом безработицы из-за бегства иностранного бизнеса не решить

«Да, давно пора! Они там войну экономическую объявили России, активы заморозили наши. А мы всё по правилам играть пытались. Хватит! Нужно так же поступать с ними, как они с нами!» — поделился своим мнением Роман М.

«Многие годы обогащались за счёт России, а теперь «приостановили» свою деятельность в России? А России что делать? Ждать, что ли, вас? Всех, кто приостановил здесь что-то и сбежал, тех под зад коленом! Люди наши, земля наша, ресурсы наши, продукты наши! Спасибо, что поработали у нас, хорошо заработали, а теперь все ваши «приостановленные» вывески на свалку и все по своим домам! Это нужно сделать мгновенно, чтобы страна заметила только смену вывесок!» — призывает Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что решивший громко хлопнуть дверью иностранный бизнес способен создать большие проблемы для нашего государства. Подобных негативных процессов следует избегать всеми возможными способами, пишут граждане.

«Совершенно логичная и правильная инициатива. Хотели сказать своё «веское фи» в ответ на наведение Россией порядка на Украине, осложнить жизнь нашим гражданам и вызвать недовольство внутри РФ? А затем намереваетесь вернуться и как ни в чём не бывало продолжить зарабатывать здесь деньги? А вот хрен вам! Выкусите! Потеряете всё, что создавали здесь годами и на что тратили миллионы долларов! И начинать вам здесь всё придётся с самого начала, если вообще на российский рынок пробьётесь. Посмотрим, как вы теперь будете скулить», — обращается Артём Л.

Нашлись и те, кто считают, что иностранные компании по поводу национализации их активов в России лить слёзы не собираются — они найдут способ, как отбить свои потери.

«Потом бывшие иностранные владельцы обратятся в суд, и им это всё компенсируют из российских активов, замороженных за рубежом. Всё честно!» — считает Игорь Л.

Напомним, 9 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, позволяющий вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности.