Заявление начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинские власти препятствуют осуществлению детально продуманной операции по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«ВСУ стреляют по городам и прячутся за людьми. Позор!» — пишет Олеся С.

Многие пользователи не были удивлены тому, что украинские власти будут намеренно саботировать эвакуацию мирного населения.

«Ну, так давно понятно, что украинской власти наплевать на жизни простых украинцев. Эти гуманитарные коридоры стали очередным подтверждением», — указывает Валерий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев специально затягивает процесс эвакуации, чтобы затормозить продвижение российских войск, а также сил Народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Они просто тянут время! Никого они не выпустят живыми добровольно, согласованно. Берите штурмом! Ждать больше не нужно», — поделилась своим мнением Мария М.

Часть людей полагает, что раз гуманитарные коридоры не пользуются должной популярностью среди украинских жителей, значит, военная спецоперация России на Украине должна развернуться в полную силу.

«Просто в расход пустить этих бандеровских нацистов. Хватит с ними церемониться уже», — призывает Кристина Д.

«Да пора прекратить уже это миротворчество. Нужно вести операцию со всем размахом. Мы уже сделали всё, что могли», — считает пользователь под псевдонимом «Русская буря».

«Хватит нянькаться с нациками! Уничтожать всех подряд: ВСУ, тер. баты, нац. баты, все ВФУ. Стреляют из дома — уничтожать дом. Ковровые бомбардировки на границе, все фуры из Польши уничтожать. Сколько ещё нужно ждать? Мне кажется, что уже нисколько», — предлагает Юрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что спешка в этом деле может принести только ещё больше проблем, поэтому российское руководство делает правильно, что не торопит события, а смиренно ждёт, когда мирные жители покинут украинские города.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

«Многие комментаторы явно не с мест боевых действий свои рассуждения пишут. Моё мнение такое — минимальные потери среди личного состава российский войск должны быть в приоритете. Следует по чуть-чуть, по сантиметрику продвигаться в сторону врага, выдавливая его как тюбик. Снабжение у наших ребят налажено, авиация российская в небе доминирует. Никуда эти нацисты не денутся. Всё равно рано или поздно им придётся сдаться. Всё идёт по плану», — поделился своим мнением Кирилл О.

Нашлись и те, кто уверен, что без инициативы со стороны украинских граждан их освобождение может сильно затянуться.

«Я всё понять не могу, те, за кем эти нацики прячутся, разве совсем воли никакой не имеют? Разве они ничего сделать не могут? Или что, они там вечно сидеть собираются?» — задаётся вопросами Стас М.

«Люди либо начинают оказывать сопротивление всем этим нацистам, либо они становятся соучастниками этого глобального преступления. Стокгольмский синдром никто не отменял. Несмотря ни на что, города следует освободить от нациков. Украинский народ должен это осознать», — считает Маша Р.

Напомним, 9 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские власти препятствуют осуществлению детально продуманной операции по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев.