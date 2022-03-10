Европейский союз подошёл к границам возможных санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Franceinfo. Политик добавил, что в Евросоюзе «сделали всё, что могли», назвав введённые санкции тяжёлыми и болезненными для России, отметив снижение курса российской валюты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

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Заявление политика обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения отметили, что Россия еще не начала отвечать на санкции.

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«Ещё давайте», — иронизирует Серж Д.

«И это всё? Так быстро?» — не без сарказма поинтересовался Роман П.

«Так Россия ещё ответные санкции не вводила…» — написал Eugene.

«А наши ведь говорили, что сначала дождутся всех возможных санкций, а потом будут вводить свои», — отреагировал Sergey K.

«Значит, пора России ответочку кидать, чтоб взбодрить пацанов», — с сарказмом пишет Эдуард С.

«А в России ещё санкции против Европы имеются», — смеется Илья.

«Закрыть им энергоресурсы — и всё», — отметил «Т34 Слафка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Остаётся их только пожалеть», — пошутил Kirill B.

«Вот только непонятно, кому хуже от этого», — задумался Роман С.

«Они уже дна своего достигли…» — пишет Mat Orist.

«Это как с Донбассом. «Воюют с российскими войсками», а РФ об этом не знает… Так и сейчас, мы еще ввести ничего не успели, а они уже всё», — отреагировал Konstantin.

«Каждая санкция — это уже, по-моему, как юмор для россиян», — отметила Анастасия.

«Непонятно, почему у мощного Евросоюза так мало возможностей», — с сарказмом добавила Нелли К.

«Ох и умны были наши предки. Не копай другому яму, пусть сам ее копает», — иронизирует Dima D.

«И это все, на что они способны?! Они что думали, заберут у нас «Макдоналдс», колу и айфоны — и мы побежим сдаваться?.. Это для вас самое страшное — остаться без всего этого дерьма! А мы проживём!» — отреагировал один из частников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Что русскому хорошо, то немцу — смерть!» — прокомментировал новость Игорь Д.

«Странно, что признались», — смеется Ruben.

«А у России насчёт Евросоюза ещё есть чем в топку дров подкинуть», — добавил Vovaka73.

«Забыли, что русские медленно запрягают, но очень быстро ездят? Подождите…» — призвала Полина.

«Пора бить в ответ», — написал один из комментирующих.

«Вот сейчас вам и откашляется. А мы поглядим», — с сарказмом подытожила Ольга З.

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