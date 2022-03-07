7 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление экс-министра Италии Паоло Савона, который указал на то, что санкции против России вредят жителям Запада. Об этом экономист написал после посещения автомобильной заправочной станции.

Мирослава Романенко, , 14:43 — REGNUM Бывший итальянский министр Паоло Савона отметил, что санкции против России вредят жителям Запада.

Европа греется Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я был уверен, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку», — написал 5 марта итальянский экономист в своем микроблоге в Twitter.

Сообщение политика обсудили читатели телеграм-канала украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Почти 500 лет — со времён Ивана IV… Россия живет под западными санкциями», — прокомментировал заявление итальянского экономиста Александр Семченко.

«Надо им на следующую зиму… покупать тулуп и валенки…» — отреагировал Игорь.

«Дайте ещё разгуляться беженцам [с Украины] в Европе. Я не про всех, но часть упоротых даст про*раться цивилизованным», — добавил Ден К.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

«Прозрели», — с сарказмом добавил Наим.

«В Германии что творится с ценой бензина — это ужас. 2 недели назад стоил самый дешёвый бензин 1.58€ А сегодня уже 2.08€…» — поделился V. H.

«Про Италию — чистая правда: когда у нас, в Германии, бензин был по 1,40 евро, у них — по 1,7. Сегодня у нас 2,1, боюсь предположить, сколько у них…» — добавила Tatyana D.

«Даешь санкций как можно больше хороших и разных! Газ по $10 000? Бензин по $1000. Пусть… [Европа] дальше с санкциями развлекается…» — пишет Сергей Ж.

«Те, кто принял санкции на скорую руку, понимают, что многие из них абсурдны или понесут большие последствия для них самих», — написал Евгений.

«И это ещё Россия не ответила санкциями в ответ», — отметил Sergey K.

«Это только начало, товарищи европейцы, скоро вам будут говорить как… [бывший президент Украины Петр Порошенко]! Прикрути [газ]!» — иронизирует Sebastian P.

Петро Порошенко Олег Дубина

«Так эти недоумки в США хотят ещё и от нашей (российской — М. Р.) нефти отказаться… Выстрел во вторую ногу. Осталось только в голову…» — не без сарказма добавил Vladimir.

«Конечно, тяжко, когда цены выросли на 30%. Но нам не привыкать. То же самое было в 2008 [году], в 2014 году. Что ж, нам не привыкать», — отреагировал Artur.

«В России есть отличная поговорка по этому поводу: «За что боролись, на то и напоролись!» Ждём пока все пересядут на электромобили, чтобы быть энергонезависимыми от России», — с сарказмом добавил Dmitrii.