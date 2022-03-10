Передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины. Об этом 9 марта на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По словам Кирби, альтернативой могут быть поставки украинской стороне средств ПВО за счёт «излишков» у сателлитов США.

«Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, располагающими системами противовоздушной обороны, которые могут быть предоставлены Украине. Мы дискутируем со многими странами по этому вопросу», — сказал он.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения указали на то, что со стороны Штатов это заявление выглядит словно издевательство над Украиной.

«Очередная зрада (предательство — О. П.) от Запада… США считают, что передача Киеву самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС Украины, — Пентагон», — пишет Александр Семченко.

«Та они просто полякамзажали свою новую технику», — иронизирует Jurij.

«Начали откровенно издеваться над Украиной», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Как это не изменит… Изменит!!! Они будут очень горды… что Biden (Байден — О. П.) дал им самолёты…» — с сарказмом отметил Женя.

«Капитан очевидность. Другими словами, дешевле их сжечь, чем отдать Украине, а по эффективности одинаково», — отметил Dancing Bears.

«Правильно, — понимают, что зря только самолеты дадут», — отреагировал Евгений.

«Они боятся, что «герои» не успеют взлететь», — не без сарказма добавил Leonid23.

«Не хотят получать тактическим ЯО по аэродромам базирования, что не исключено и имеет опасность сползания к полномасштабной ядерной войне. Остатки мозгов и самосохранения, надеюсь, у них остались», — пишет «Ант Ей».

«Конечно, самолеты денег стоят. Кто платить будет?..» — написал Михаил Ш.

«Как несколько самолётов могут изменить эффективность того, чего нет?» — недоумевает Тарас Т.

«Ну, а взлетать-то им откуда? Они ж все засвечены. Толку-то с этой передачи», — добавил Сергей.

«Всё, что им было нужно, они уже получили… Сейчас просто глумятся!..» — написал один из участников обсуждения.

«Ну, естественно, несколько старых советских самолетов погоды не сделают…» — подытожил Valid.

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