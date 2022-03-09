9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша не готова самостоятельно принять решение о поставках наступательного вооружения Украине.

Мирослава Романенко, , 18:15 — REGNUM Польша не готова самостоятельно принять решение о поставках наступательного вооружения Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 8 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польша 8 марта предложила безвозмездно передать все имеющиеся у страны истребители МиГ-29 на американскую базу ВВС Рамштайн в Германии.

«Решения о поставках наступательного вооружения должны приниматься в НАТО единогласно. Поэтому, по сути, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн. Но мы не готовы к каким-либо самостоятельным шагам, потому что мы не являемся стороной этого конфликта», — ответил Моравецкий на вопрос относительно отправки МиГ-29 на Украину.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста, публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

«В Польше заявили, что не могут поставить Украине истребители МиГ-29 без решения всего НАТО. Вместо этого они предлагают перегнать их в Германию и передать под управление США. В общем, воевать с Россией за Украину «польским партнёрам» как-то не охота», — написал Юрий Ткачёв.

«Нас уже все кинули?» — поинтересовалась Olesia B.

«Поляки заподозрили, что за них НАТО тоже не впишется случись чего», — добавил Drew Grape.

«Эти пчёлы что-то подозревают», — шутит Aleksey.

«Это схема передачи самолётов без юридической ответственности. И только. Самолёты дадут», — отметил Вячеслав.

Истребитель МиГ-29 Министерство обороны Российской Федерации

«Боятся, что опять расчленят», — не без юмора добавила Наталья.

«А США передаст Украине. Многоходовочка», — отреагировала Viktoria.

«Не факт. Байден тоже не особо хочет оружие Украине поставлять. Но члены конгресса на него давят», — ответил ей (Viktoria) «Октавиан Август».

«Там еще проблема в том, что на эти МиГи нужно переучивать пилотов. Ведь самолеты модернизированы», — прокомментировал новость Константин.

«Полякам хватает мороки с нашими беженцами!!! Вроде Европа в ужасе от патриотов (вероятно, речь о националистически настроенных украинских беженцах. — М. Р.)», — пишет «В».

"С чего взлетать будут? Мало дать самолёты. Ещё аэродромы нужны», — написала «Темная лошадка».

«Так МиГом ещё управлять нужно уметь. Даже если Германия передаст, нужны пилоты и военные аэропорты», — отметила Viktoriya.

«Ну да, поляки же не хотят очередного раздела Польши», — иронизирует «Беня Крик».

«Пшеки боятся не на того поставить… А вдруг Лемберг им отойдет…» — с сарказмом добавил «сирота».

"Как мило получается. Гуманитарной помощи нет с ЕС, а оружием мы поможем», — отреагировала Galina.

«МиГ-29 — самолёт ближнего привода, даже если их и передадут, то, базируясь на западе Украины, они не смогут существенно влиять на ход операции», — считает Andrey.

«А лётчиков для истребителей передадут или тероборону будут [за штурвал] сажать?» — недоумевает Aleksandr.

«Так Россия же заявила… что будет считать страны, которые помогают, тоже стороной конфликта», — отметил Silver.

«Ну а… [чего] вы хотели? Опыт Грузии вообще не убедил?» — поинтересовался «Злыдень».

"О, как интересно. То есть возить полгода оружие, в т. ч. и наступательное из других стран НАТО — разрешение всех стран НАТО не требуется. А как только из Польши — сразу обязательно надо разрешение. Ну пшеки, ну артисты — понимают чем это для них чревато будет», — с сарказмом подытожил Z.

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