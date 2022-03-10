Президент Украины Владимир Зеленский якобы пережил более десяти попыток покушения на его жизнь. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 9 марта сообщил член делегации Украины на переговорах с Россией, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью интернет-порталу «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках, а я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас появляется оперативная информация, что какие-то ДРГ хотят зайти в правительственный квартал и так далее, — сказал он. — С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах…».

Заявление Подоляка обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.

«Всё одно не понимаю. На Путина полмира озлоблены, а ДРГ присылают к Зеленскому. Может, навигатор барахлит? Или карты старые?» — с сарказмом поинтересовался Феликс К.

«Видимо, в бункере ходит привидение и покушается. Ходит и снова покушается. И так по кругу», — иронизирует Сергей П.

Бункер

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«В бункере???» — недоумевает Лариса М.

«Мания величия. Кому он нужен?» — не понимает Виннету И.

«Ой, кому это горе надо? Не преувеличивайте значимость Зеленского. Разве он старший на Украине?» — спросила Ludmila.

«А потом он проснулся», — иронизирует «Свободный художник».

«Не забывает ОП (офис президента — М. Р.) юморить… Гены клоунов преобладают над интеллектом», — с сарказмом добавил «Юрий Одессит».

«А где сейчас офис президента? В Польше?» — поинтересовался SerovBelov.

«Да кому этот шут нужен?!» — спросил ALF34.

«Он хочет опередить по пережитым покушениям Фиделя Кастро», — не без юмора добавил Valery M.

«До Кастро Зеле (Зеленскому — М. Р.) всё равно будет далеко», — отметил Алексей Ч.

«М-да уж… Чувство собственной значимости, однако. Ну не будет Зели (Зеленского — М. Р.), что изменится, когда страна 404 (Украина — М. Р.) под внешним управлением и внутренними озверелыми бандформированиями? Он… свою грязную работу сделал уже. Дальше его могут убрать только амеры (американцы — М. Р.), чтобы замести свои следы. Мы-то хотим его трибунала и пожизненного заключения, для осмысления содеянного. Тем более, денацификация будет завершена вне зависимости, есть Зеля (Зеленский — М. Р.) или нет», — отреагировала Надежда Ш.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

«Он же вроде в бункере. Его же свои охраняют», — задумалась Вера В.

«А смысл на него покушаться?! Он — марионетка», — добавил Артем Владимирович.

«Объясните ему кто-нибудь, что попытки вернуть его в реальность — это не покушение», — с сарказмом пишет Сергей Ж.

«Тоже мне Фидель Кастро. Кому ты нужен?.. Если бы ты что-то решал, было бы ещё понятно, а по факту как мальчик, штору поджёг и под диван спрятался», — отметил Алексей Д.

«Утверждать — не киркой работать, а если честно — его беречь нужно, он должен еще показания давать, родину любить…» — подытожил Павел-Анатольевич Т.

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