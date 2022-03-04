4 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им 3 марта в ходе пресс-конференции для западных СМИ. Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Мирослава Романенко, , 16:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. При этом Зеленский назвал себя «нормальным мужиком» и «соседом». Соответствующее заявление украинский политик сделал 3 марта в ходе пресс-конференции для западных СМИ, сообщает РИА Новости.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сядь со мной за стол переговоров, я свободен… Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — произнес он на русском языке во время пресс-конференции.

Слова Зеленского, обращенные к российскому лидеру Владимиру Путину, обсудили в телеграм-канале украинского журналиста, публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян. Оба указанных телеграм-канала опубликовали фрагмент видеозаписи пресс-конференции Зеленского, в ходе которой он сделал соответствующее заявление. Многие участники обсуждения обратили внимание на состояние Владимира Зеленского, также напомнив о том, что от Украины восемь лет тщетно добивались выполнения Минских соглашений.

«Он странно выглядит. Очень», — отреагировал Sbr.

«По всем каналам 8 лет воевали с Россией», — добавил Alen R.

«Его Путин приглашал много раз на переговоры. А он хвостом вилял. Доигрался», — пишет Дмитрий.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Врет и не краснеет. Условия ему известны, чего он тут из себя балерину крутит?» — недоумевает Энди М.

«Если б я не спал почти несколько дней, я б и похуже выглядел», — написал Boris.

«Русский язык вспомнил…» — отметила Светлана Б.

«Вспомнил, что он сосед», — добавил R.

«А чего он больше не шутит?» — с сарказмом поинтересовалась Инна М.

«Как журналисты на полном серьёзе продолжают задавать ему вопросы?! Они что, не видят, в каком он состоянии?» — недоумевает Анна П.

«Вообще-то, Украина 8 лет назад подписала Минские и Путин хотел, чтобы они были выполнены. Всё просто», — прокомментировала Larisa D.

«Играет роль, как всегда…» — написала 52 969.

«По акценту это иностранные журналисты, а как они приехали в Киев на эту конференцию? Киев не окружен или это Зеленский не в Киеве сейчас?» — поинтересовался Василий.

«Кровавый клоун, кто бы мог подумать», — отреагировала Алина В.

«Представляю, как Зеленского в таком состоянии заводят в кабинет на переговоры», — с сарказмом смоделировал ситуацию Василий.

«Мне кажется, он понимает, что творит. Психика не выдерживает, и он пьёт», — предположила Катя.

«Ну, конечно, попробуй не выпить, когда такое творится, а ответственность на тебе! Байден… все это легко может закончить. Но, к сожалению, он этого как раз заканчивать не хочет», — отметил Д. Т.

«Сосед? Смешно! Не нужно было медведя дразнить палкой!» — пишет Михаил Ч.

Схватка с медведем Цитата из к/ф «Выживший» реж Алехандро Гонсалес Иньярритую 2015. США, Гонконг, Тайвань

«А мне его немного жалко…» — добавил Alex S.

«Ну можно было просто Минские соглашения выполнить. И сохранить страну. Но для этого, конечно, нациков и кураторов поставить на место. Но это не про него. Оказался чел не на своем месте и по уши в крови, кого б он там ни винил, чем ни прикрывался…» — написала Любовь Р.

«Это просто труба, товарищи. И это… нашу страну представляет? Позорище», — не выдержала Оля.

«Как запел. Прямые переговоры ему подавай. А раньше где был, чудик?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«И опять заговорил на русском языке. Как это мило», — с сарказмом отметил Pavel H.

«Потом, когда всё вскроется, будут спрашивать, как он попал во власть, как и кем он командовал…» — пишет Natasha K.

«Он что, собутыльника ищет? Такое ощущение, что он с перепою», — поделился впечатлением Владимир.

«Да, чувак перепутал со своим «95 кварталом» целую страну…» — с сарказмом подытожил Valery.