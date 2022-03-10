Итальянские СМИ с перепечатывания украинской пропаганды о ходе спецоперации переходят к описанию трудностей, с которыми столкнётся Россия после введения санкций. На днях в издании Corriere della Sera появилась статья под названием «Из Москвы в Санкт-Петербург: как изменится жизнь в России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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«Никаких кредитных карт, все соцсети закрыты, из супермаркетов исчезает сахар, кофе стоит в три раза дороже. Прощайте иностранные модные бренды. Инфляция съест все сбережения», — с места в карьер начинает обозреватель Марко Имаризио, описывая жизнь москвичей.

Автор красочно описывает очереди в метро из-за «деактивации платёжных электронных систем», а также голодных кошек, которым сократили рацион, поскольку кошачий корм подорожал в три раза. Кофе пить москвичи и петербуржцы вообще не могут, потому что крупные кофейные бренды ушли, а у оставшихся — невкусный.

Дарья Драй ИА REGNUM Кофейня

По всей видимости, статья должна продемонстрировать, что рост цен в итальянских магазинах, на заправках и в квитанциях на услуги ЖКХ не сравнимы с потерями граждан России. Однако простые итальянцы не согласились с такой оценкой, отмечая, что у русских есть ресурсы, а в тылу у них дружественный Китай.

«Это такая ироничная статья, или пропаганда действительно опустилась до такого смешного уровня? Длинный список идиотских утверждений без какой-либо логической связи. Такое ощущение, что писал ребёнок», — комментирует Алессандро Т.

«У нас сильно подорожало топливо, следующей зимой рискуем остаться без света и отопления, цены растут всё больше, придётся запасаться мукой и макаронами, потому что не будет хватать пшеницы. А правительство до сих пор думает о санитарных паспортах, которые разрушают всю экономику Италии. Наш народ устал и абсолютно хочет мира», — отметила Лилиана П.

kirkandmimi Итальянские магазины

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«Ну… Думаю, инфляция на первичные товары в России будет ниже, чем у нас, потому что у них есть энергоресурсы, сырьё и базовое сельское хозяйство. Мы здесь начнём голодать раньше, чем они», — считает Флавио Д.

«Вместо того чтобы беспокоиться о том, как изменится жизнь в России, почему бы нам не подумать о происходящем в Италии? Отключение газа для Европы в марте не так уж страшно, но я хочу посмотреть, что будет следующей зимой. Хотя я уже решил поехать в Бразилию на эти три месяца. Стоимость проезда и проживания будет ничем по сравнению со стоимостью газового отопления», — поделился Тициано Ф.

«Серьёзно, только что разговаривала с итальянцем шеф-поваром, который работает в Москве. Он сказал, что нам говорят какую-то другую «правду». Там не хватает только некоторых итальянских продуктов, таких как салями, а больше ничего не изменилось», — пишет Роза Дж.

«Интересно, эта статья более достоверная, чем та, которая предсказывала британцам возвращение в средневековье после Брексит?» — задался вопросом Лоренцо М.

«Какая мощная статья! Вы реально думаете, что без Visa и Mastercard жизнь в России остановится? И вместо того чтобы писать о кошачьем корме в Москве (какая жалость), лучше стоит побеспокоиться о расходах в нашем доме, видя, как бензин и дизель стали дороже двух евро!» — добавила Барбара Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Нас тоже ничего хорошего не ждёт, к сожалению… Зато мы можем пожаловаться об этом на площади и в социальных сетях, по-демократически», — язвительно замечает Валерия П.

«Кроме оставшихся у нас соцсетей, я также замечаю, что цены на бензин, стройматериалы, электричество удвоились из-за инфляции… В чем разница? У нас всё ещё есть «Икеа» и «Макдоналдс», — иронизирует Роберто С.

«Кофе закончился? «Гуччи» и «Фенди» нет? Бедняги, что же они будут делать? А мы вместо газа будем использовать электричество. А… электроэнергия же тоже дорожает. И хлеб тоже. Зато у нас есть сумки «Гуччи» и «Фейсбук», которые гораздо красивее российских и китайских партнёров», — продолжает Марко А.

«У нас бензин подорожал на четверть. Через несколько месяцев мы оставшиеся евро будем сжигать в камине, чтобы согреться… А вы думаете о русских, которые граничат и дружат с Китаем», — заявил Клаудио Б.

«Сахара тут сколько хочешь, кофе есть турецкий, крупные бренды всего лишь потеряли рынок, долги перед иностранными компаниями и/или банками будут платить рублями с — 40%, следовательно это упущенная прибыль и/или ремиссия. Съездите в Россию когда-нибудь, и не только туристами в России», — призвал Джанлука П.

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